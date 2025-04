fot. Fotolia

Czy stres lub inne silne stany emocjonalne zwiększają chęć na jedzenie? Okazuje się, że tak. Zwłaszcza u osób wrażliwych, które gorzej radzą sobie w takich sytuacjach.

Jak można sobie poradzić? Wystarczy zastosować parę drobnych wskazówek, które pozwolą zapanować nad fałszywym uczuciem głodu.

Reklama

Po pierwsze: głęboki wdech

Weź 10 wolnych i głębokich wdechów. Odliczaj przy każdym kolejnym wdechu. Kiedy dotrzesz do ostatniego – przytrzymaj.

Opóźnienie sięgnięcia po jedzenie

Odczekaj co najmniej 10 minut przed zajrzeniem do lodówki, a dopiero po tym czasie sprawdź, czy nadal jesteś głodna.

Uważaj na to, co pijesz

Pij wodę, kawę i herbatę (oczywiście bez dodatków w postaci zagęszczonego mleka, śmietanki czy cukru). Miej pod ręką szklankę wody. Picie pozwala zmniejszyć uczucie głodu.

Rozproszenie uwagi

Jeśli zamiast na jedzeniu skoncentrujesz się na czymś innym, wtedy fałszywy głód powinien się zmniejszyć.

Zobacz też: Jak bezpiecznie schudnąć?

Ćwicz!

Najlepiej w walce ze stresem sprawdzają się fizyczne czynności.

Porządkowanie szaf, wyrywanie chwastów w ogródku, segregowanie zawartości szafek pozwalają na oczyszczenie umysłu, zwłaszcza jeśli koncentrujesz na nich całą uwagę. W przypadku nudy, która czasami dopada każdego z nas, szukaj zajęć nowych i stymulujących.

Jak jeść świadomie?

Warto także wyłączyć komputer czy telewizor. Pomimo że stanowią one ważne źródło informacji, a także często są narzędziem pracy, przyczyniają się do nadmiernej konsumpcji różnego rodzaju przekąsek.

Zbyt duża ilość czasu spędzana przed nimi zmniejsza naszą czujność. Dlatego nie jedz podczas oglądania filmów czy przeglądania poczty. Posiłek powinien być celebrowany, a nie jedzony na kolanie przy biurku czy na kanapie w pośpiechu.

Reklama

Znajdź sobie zajęcie

Zdarza się również, że zajadamy tęsknotę. Jesteś sam/-a i czujesz się źle. Wtedy najłatwiej sięgnąć po czekoladowego batonika.

Zadzwoń do znajomego lub zostań wolontariuszką w schronisku lub innym miejscu. Wtedy w twoim planie pojawią się nowe zajęcia, a także poznasz nowych ludzi.

Ktoś cię zdenerwował? Idź na energiczny spacer lub zrób trening.

Zrób sobie listę rzeczy po które możesz sięgnąć w razie napadu głodu.

Mogą to być np.: słuchanie muzyki, ogrodnictwo, granie na jakimś instrumencie muzycznym, gotowanie, zwierzęta albo porządkowanie papierów. Wszystko to, co zmniejszy ochotę na jedzenie.

Pamiętaj: jedzenie, kiedy nie odczuwamy głodu fizjologicznego, jest niewłaściwym zachowaniem i prowadzi do zaburzania prawidłowego uczucia głodu.

Zobacz też: Dodatki do żywności a efekty odchudzania