Czy wiesz, że zbyt mała ilość snu sprzyja tyciu?

Gdy śpisz za mało nadnercza wydzielają więcej kortyzolu, który nasila apetyt (szczególnie na produkty słodkie), a także pobudza magazynowanie tkanki tłuszczowej na brzuchu.

Mało snu = większa ilość greliny, hormonu wydzielanego w żołądku, zaangażowanego w regulację sygnałów głodu-sytości. Efekt? Chce ci się jeść!

Każdy, kto pracuje w nietypowych godzinach powinien zastanowić się w jaki sposób komponować dania, by mieć siłę do pracy, ale jednocześnie nie tyć? Jakie godziny posiłków zaplanować?

Gdy pracujesz w nocy



Aktywność w godzinach nocnych zmienia rytm biologiczny organizmu. Człowiek jest istotą przystosowaną fizjologicznie do funkcjonowania dziennego. Pracując na noc najczęściej wstajesz późno i kładziesz się spać dopiero rano. W nocy musisz trzeźwo myśleć, by wykonywać swoje zadania. Nocna zmiana wymaga adaptacji, która trwa najczęściej kilka miesięcy. Co możesz zrobić, by pracować wydajnie i nie tyć?

Zaplanuj minimum 2 posiłki dziennie (np. obiad i kolację) w stałych porach bez względu na to, czy masz dzień wolny, czy pracujący.

Szczególnie istotny jest posiłek główny, obiadowy. Jedz go w środku dnia, przed pracą. Zadbaj by obiad zawsze składał się z: węglowodanów złożonych (kasza gryczana, jaglana, ryż brązowy, makaron pełnoziarnisty), białka (ryby, jajka, nasiona roślin strączkowych, dobrej jakości mięso) i dużej ilości warzyw gotowanych lub w postaci surówki. Tak skomponowany posiłek zapewni ci sytość i wysoki poziom energii na początek zmiany. Stałe pory posiłków są ważne także dlatego, że zapewniają równowagę energetyczną i wyciszają mechanizmy nasilające magazynowanie tkanki tłuszczowej.

W ciągu nocy zjedz przekąskę owocową i jeden posiłek warzywno-białkowy.

Nie zakładaj, że w nocy nie będziesz nic jeść. W końcu zrobisz się głodna, sfrustrowana i sięgniesz po słodycze. Zaplanuj dwa mniejsze posiłki w ciągu całej nocy. Jeden warzywno-białkowy (np. sałatka z fetą/mozzarellą/jajkiem/piersią kurczaka) oraz małą przekąskę owocową. Owoce mają niewielkie ilości naturalnych cukrów prostych, które podniosą stężenie glukozy we krwi i dodadzą energii. Sałatka z dużą ilością warzyw wypełni żołądek ograniczając głód, zaś element białkowy pozwoli ci dotrwać do śniadania zapewniając sytość na kilka godzin.

Na 4-5 godzin przed snem postaraj się nie pić napojów z kofeiną.

Kofeina usuwana jest z organizmu po około 6 godzinach. Jeśli na 4-5 godzin przed planowanym snem będziesz unikać kawy/mocnej herbaty twój sen nie będzie zaburzony działaniem tego związku pobudzającego.

Zjedz lekkie śniadanie przed pójściem spać

Śniadanie powinno być pozbawione źródeł cukru prostego: dosładzanej granoli, owoców, kremów śniadaniowych, soków owocowych. Cukier prosty wywołuje skok stężenia glukozy we krwi, co skutkuje krótkim, ale intensywnym pobudzeniem utrudniającym zasypianie. Postaw na jogurt z orzechami/ziarnami i płatkami owsianymi, kaszę jaglaną z warzywami, czy kanapkę z dobrego razowego pieczywa z warzywami i jajkiem, serem, czy dobrej jakości wędliną. Dzięki śniadaniu zjedzonemu przed pójściem spać nie obudzisz się po południu „głodna jak wilk”.

