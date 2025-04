Czy myślisz o następnym posiłku, już kilka minut po tym, jak zjadłaś pyszny obiad lub kolację? A może, nawet zanim skończysz ten poprzedni? Poznaj kilka sposobów, które pozwolą ci zapanować nad wilczym apetytem, ułatwią kontrolowanie ilości spożywanego jedzenia i pomogą utrzymać prawidłową wagę.

1. Przed posiłkiem jedz jabłko

Jest chrupiące soczyste i niskokaloryczne, a do tego pyszne i zdrowe. Badania pokazują, że jedzenie jabłka przed posiłkiem zmniejsza spożycie kalorii. Ta zasada dotyczy również innych owoców, które zaspokajają pierwszy głód i sprawiają, że nie rzucasz się na jedzenie, gdy siadasz do obiadu.

2. Między posiłkami podjadaj orzechy

Są idealnym połączeniem błonnika, białka i tłuszczu. Po ich spożyciu będziesz czuła się pełna, a w konsekwencji zjesz mniej kalorii w ciągu dnia.

Jednak nie przesadzaj z ich ilością - są bardzo kaloryczne. W zupełności wystarczy garść ulubionych orzechów. Najlepsze byłyby migdały, ale jeżeli wolisz nerkowce lub orzechy laskowe to też bardzo dobrze.

3. Włącz do menu surowe warzywa

Między posiłkiem chrup surowe warzywa - marchew, ogórki, rzodkiewkę lub kalarepę. Kiedy wolniej jesz, mózg ma więcej czasu, aby zasygnalizować ciału, że została dostarczona mu odpowiednią ilość pożywienia. Warzywa dodatkowo zawierają bardzo dużo wody i są niskokaloryczne.

4. Wymień naczynia na mniejsze

Mamy tutaj na myśli naczynia. Gdy będziesz jadła na mniejszych talerzach (dotyczy to również szklanek i napojów) będziesz miała wrażenie, że zjadłaś znaczenie więcej niż w rzeczywistości. To sprytny i bezbolesny sposób na zmniejszenie ilości pożywanych pokarmów. Warto tutaj zaznaczyć, że większość społeczeństwa dostarcza do organizmu znacznie więcej kalorii, niż potrzebuje on do prawidłowego funkcjonowania.

5. Wybierz się na szybki spacer

Gdy w ciągu dnia łapie cię mały głód zrób sobie przerwę. Wstań od komputera, wyjdź na świeże powietrze i idź na krótki, ale dynamiczny spacer. Dzięki temu dasz sobie chwilę wytchnienia. Do mięśni dotrze więcej krwi, a ty najprawdopodobniej zapomnisz na jakiś czas o głodzie.

6. Zaczynaj posiłek od białka

Pojawiają się teorie, które mówią, że energia z białka jest bardziej sycąca niż, ta pochodząca z węglowodanów i tłuszczy. W myśl tej zasady staraj się jeść kurczaka lub rybę przed spróbowaniem ryżu, lub kaszy.

7. Na początek jedz zupę na bazie bulionu

Przed daniem głównym jedz zupy na bazie bulionu - składają się głównie z wody, która szybciej pomaga zaspokoić pierwszy głód i wypełnić żołądek.

Warto spróbować zup niskokalorycznych - kremu z warzyw lub zupy pomidorowej. To zdrowy, wartościowy i dietetyczny posiłek, który może być również spożywany samodzielnie.

8. Staraj się jeść ciepłe posiłki

Wszystko obraca się wokół tempa jedzenia. Gdy jesz ciepły posiłek, jesteś zmuszona zwolnić, bo inaczej się poparzysz, a jedząc wolnej, dajesz czas, aby do mózgu dotarł komunikat, że ciało faktycznie otrzymało zastrzyk energii. A dzięki temu finalnie zjesz znacznie mniej!

9. Nie trzymaj widelca w ręce dominującej

To nie jest tak proste, jak się wydaje. To świadome zakłócenie w zachowaniu sprawi, że będziesz bardziej świadoma tego, co jesz. Wtedy zaczniesz przykładać większą wagę do ilości spożywanych posiłków.

10. Używaj większej ilości przypraw

Potrzebujesz kulinarnych inspiracji? Zajrzyj na ulubione blogi, przejrzyj książki kucharskie i poszukaj krótkich filmików kulinarnych w internecie. Znajdziesz tam bardzo dużo pomysłów na szybkie, zdrowe i dietetyczne potrawy. Do ich przygotowania używaj większej ilości przypraw, a postaraj się ograniczyć sól. Najlepiej używaj ziół, które dodatkowo podkręcą metabolizm – imbir, chilli, kurkuma, cynamon.

