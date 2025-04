1. Kiedy poczujesz ochotę na nadprogramową przekąskę, zastanów się...

... czy naprawdę jesteś głodna? Jeśli nie masz pewności, zajmij się czymś innym, np. zadzwoń do przyjaciółki. Bardzo możliwe, że po kwadransie absorbujących ploteczek zapomnisz o głodzie.

Reklama

2. Wykonaj niewielki wysiłek i przez tydzień notuj, co i ile zjadłaś...

... od słonego paluszka po obfitą kolację. Wiedz, że żołądek odczuwa tylko bardzo duży nadmiar pokarmu. Zjadając o 20 proc. więcej niż potrzeba dla zabicia głodu, nawet tego nie zauważasz i sięgasz po dokładkę. Prowadząc zapiski, nauczysz się lepiej oceniać wielkość porcji, bo nic nie przejdzie przez twoje usta niezauważone.

3. Nie zapełniaj lodówki smakołykami

Kupuj tylko to, co będziesz jadła danego dnia. Wiedząc, że w zasięgu twojej ręki jest wszystko, na co masz ochotę, trudniej ci będzie oprzeć się pokusie.

4. Nie rób zakupów, gdy jesteś głodna

Wtedy na pewno kupisz za dużo i to na dodatek wcale nie dietetycznych produktów!

5. Uważaj na apetyczne aromaty

Węch "rozgrzewa" żołądek! Zauważ, że kiedy po mieszkaniu roznosi się woń cynamonu z pieczonej właśnie szarlotki czy smażonego boczku, automatycznie nabierasz ochoty na jedzenie. Jak sprawić, by nos nie rządził tobą przy stole? Przygotowując aromatyczne potrawy, uchyl okno lub włącz pochłaniacz nad kuchenką. A jeśli wracając z pracy przechodzisz obok cukierni, zmień trasę!

6. Soki owocowe pij z wąskich i wysokich szklanek, a nie z niskich i szerokich.

Te drugie są zdradliwe – zwykle wypijamy z nich o jedną trzecią napoju więcej! Dzieje się tak dlatego, że nasz wzrok ma naturalną skłonność do wyolbrzymiania rzeczy w pionie. Wydaje nam się, że wysoka szklanka jest bardziej pojemna. A to oznacza, że spożywamy mniej kalorii.

7. Jedz na małych talerzykach

Optycznie powiększają porcje. Kawałek sernika na niewielkim talerzu wydaje się dużo bardziej okazały, niż gdy kładziesz go na ogromnym. Dlatego łatwiej wtedy poskramiasz apetyt i rezygnujesz z drugiego kawałka.

8. Szykuj sobie "napuszone" dania

Warzywa do surówki krój w zapałkę lub ścieraj na tarce z dużymi oczkami. Nawet nieduża porcja będzie wtedy wyglądała okazale. Jeśli trudno ci zrezygnować z deserów, wybieraj te ubite na delikatną piankę. Powietrze wtłoczone np. w mus cytrynowy sprawi, że już po niewielkiej porcji w żołądku pojawi się uczucie przepełnienia.

9. Pozbądź się z domu wszystkich kalorycznych pyszności

Kuszą efektownymi opakowaniami. Ich atrakcyjny wygląd sprawia, że nie potrafisz się im oprzeć lub zjadasz większą porcję. Pamiętaj, jesz również oczami!

10. Kiedy jesz, skupiaj się tylko na jedzeniu

Nie oglądaj wtedy telewizji, wyłącz radio, odłóż gazetę. Inaczej spędzisz nad talerzem więcej czasu niż potrzeba i pochłoniesz więcej kalorii. Tylko przy słuchaniu wiadomości nadwyżka wynosi aż jedną trzecią!

11. Jedz zawsze przy uprzątniętym stole

Nie obstawiaj się bez potrzeby różnorodnymi potrawami. Uczeni dowiedli, że najszybciej odczuwamy sytość, kiedy posiłek zawiera tylko jeden produkt. Po trzecim lub czwartym kęsie nasz apetyt się zmniejsza. Jeśli natomiast na stole znajduje się dużo jedzenia, rozbudzamy zmysł smaku i tracimy umiar.

12. Przeglądając kartę dań w restauracji, trzymaj w ryzach wyobraźnię.

Atrakcyjnie brzmiące nazwy potraw (np. "Soczysty filet rybny w aksamitnym sosie") powodują, że zamawiamy dużo więcej, niż jest to nam potrzebne dla nasycenia się. Pamiętaj więc: "Soczysty filet rybny" to tylko smażona ryba! Nie nabijaj sobie dodatkowych kalorii!

13. Staraj się nie jadać zbyt często w dużym towarzystwie

Cudzy apetyt zaostrza nasz własny! W obecności jednej osoby zjadamy 35. proc. więcej, w czteroosobowej grupie – 76 proc., a w ośmioosobowej – prawie dwa razy tyle niż wtedy, kiedy przy stole siedzimy sami.

14. Walcz ze stresem

Wiadomo, człowiek spięty czy podenerwowany sięga po jedzenie niemal odruchowo. I co gorsza, zwykle są to łakocie. Co zatem robić? Spróbuj znaleźć inne sposoby na uciszenie swoich niepokojów. Na przykład zamiast jeść, zatańcz albo poskacz na skakance. Zmęczenie fizyczne świetnie pomaga na wszelkie problemy duszy!

15. Znajdź właściwą motywację do zrzucenia nadwagi

Na przykład: "Będę w dobrej kondycji i zacznę chodzić po górach bez zadyszki". Albo: "Nareszcie kupię sobie wystrzałowe obcisłe dżinsy". Dobrze zmotywowana, łatwiej zapanujesz nad apetytem. Nawet nielegalna wizyta w cukierni po nerwowym dniu w biurze nie odwiedzie cię od osiągnięcia celu.

16. Często stosuj wizualizacje

Wyobrażaj sobie, że jesteś np. na plaży ubrana w skąpy kostium kąpielowy i z przyjemnością przyglądasz się swojemu ciału. Albo że bez problemu mieścisz się w ulubioną spódnicę. Wyobrażając sobie, że jesteś u celu, łatwiej znajdziesz siły na odpieranie jedzeniowych pokus. Pozytywne wyobrażenia czynią cuda!

Reklama

napisane na podstawie tekstu opublikowanego w magazynie Przyjaciółka