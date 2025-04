1. Postaw przed sobą kilka MAŁYCH celi

Zamiast porywać się osiąganie wielkich celi, zapisz na kartce kilka małych, które możesz osiągnąć w krótkim czasie. Jak zapewne sama wiesz, przebiegnięcie maratonu po zaledwie miesięcznym okresie przygotowawczym jest niemożliwe! Z tego powodu zrezygnuj z podejścia typu "wszystko albo nic". Tak postawione cele skutecznie.... odstraszają.

2. Pielęgnuj swój sukces

Jeśli już uda ci się osiągnąć pierwszy mały sukces zadbaj, by każdego kolejnego dnia to właśnie on dodawał ci skrzydeł! Nawet jeśli kiedyś pojawi się gorszy dzień i złamiesz dietę, nie zaczynaj wszystkiego od początku. Idź dalej do przodu. Sukcesem jest chociażby to, że zwlekłaś się z łóżka i ruszyłaś na trening po weekendzie dietetycznej rozpusty!

3. Poszukaj wsparcia

Ogłoś wśród znajomych, jakie cele sobie postawiłaś, co chcesz osiągnąć i zapytaj, czy ktoś razem z tobą chce przejść przez tę drogę. Gwarantujemy, że na pewno znajdą się chętni! Jeśli razem będziecie walczyć ze słabościami, istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że wam się uda!

4. Nie pozwól sobie na chwilę przerwy

By coś stało się nawykiem, musisz to robić nieustannie przez okres 21 dni. Dlatego jeśli po 2 tygodniach masz wrażenie, że trening i dieta weszły ci już w krew i odpuścisz, przeliczysz się! Zwykle finał jest taki, że z jednego dnia lenistwa robi się kilka i wszystko diabli biorą :( Żeby tego uniknąć, wpisz w rozkład dnia codzienny trening - choćby 20-minutowy.

5. Prowadź treningowe statystyki

By nie zajmowało ci to zbyt dużo czasu, wykorzystaj to, co oferują aplikacje na smartfony. Po zrobieniu tygodniowego podsumowania gwarantujemy, że będziesz w szoku. Widok tak dużych liczb, jeśli chodzi o ilość spalonych kcal lub przemierzonych km naprawdę motywuje!

6. Patrz w przyszłość oczami wyobraźni

Jeśli czujesz, że jesteś bliska rezygnacji z treningu, wyobraź sobie, jak cudownie będziesz się czuć po ćwiczeniach i jak bosko będziesz wyglądać za kilka miesięcy! Nie pozwól by leniwa, wiecznie narzekająca na swoją tuszę dziewczyna wygrała z tą, którą chcesz i możesz być!

