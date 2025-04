Zimą nie mamy ochoty wystawiać nosa spod ciepłego koca, a czas spędzamy z ulubioną książką i kubkiem gorącej herbaty. Wtedy częściej pozwalamy sobie na małe przyjemności, które mają nam zrekompensować brzydką pogodę za oknem. W tym czasie jemy bardziej sycące i zawierające więcej tłuszczu potrawy. Chętniej sięgamy po kaloryczne makarony niż po zdrowe sałatki.

A wiosną znów będziemy chciały dobrze wyglądać w ulubionych szortach czy sukience. Dlatego lepiej zapobiegać niż leczyć. Zobaczcie co zrobić, żeby nie przytyć czasie zimowych miesięcy.

1. Dokonuj dobrych wyborów

Nie musicie rezygnować z ciepłych i sycących posiłków, ale musisz się nauczyć mądrze je komponować. Pokochajcie pieczone warzywa. Marchew, buraki, bataty, ziemniaki, cukinia czy bakłażany wystarczy wstawić na 20-25 minut do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza i cieszyć się pysznym posiłkiem. Te warzywa są naturalnie słodkie, smaczne i pożywne.

2. Pokochaj przyprawy...

... a postaraj się ograniczyć cukier i sól. Zacznij używać wyrazistych przypraw, które sprawią, że posiłki będą miały odpowiedni smak. Jeżeli do owsianki dodajecie cukru, to zastąp go cynamonem lub gałką muszkatołową. Te przyprawy będą odpowiednie również do jogurtu czy zimowej kawy.

Zasmakujcie w świeżym rozmarynie, który doskonale pasuje do wcześniej wspomnianych, pieczonych warzyw lub mięs. To będzie wspaniałe doznanie dla waszych kubków smakowych, a tym samym unikniecie używania gotowych marynat i sosów. Odkryj na nowo oliwę z oliwek, sok z cytryny, czosnek i chilli.

3. Jedz zupy!

To nie jest tylko w waszych głowach... Zima to naprawdę ciężki czas dla ciała i umysłu. Ta pora roku jest bez wątpienia źródłem stresu i może przyczyniać się do powstawania depresji.

Przecież, aby utrzymać prawidłową temperaturę organizmu i homeostazę, potrzeba więcej energii. Dlatego zrezygnuj z zapychającej pizzy na rzecz pożywnych zup, które zawierają bardzo dużo lekkostrawnych warzyw. Do ulubionego kremu warto dodać czosnek i cebulę, które dodatkowo wzmocnią odporność i pomogą zapobiegać przeziębieniom. Nie zapominajcie także o roślinach strączkowych (zawierają dużo białka), imbirze i ostrej papryce.

4. Zawsze zjedz przed wyjściem z domu

Spotkanie ze znajomymi lub wyjście do restauracji to niezłe wyzwanie dla twojej silnej woli. Jak poradzić sobie z pokusami? Na imprezach zdecyduj się na używanie mniejszego talerza. Dzięki temu zjesz mniej.

Pamiętaj, żeby zjeść przed pójściem na imprezę - 30 minut przed planowanym wyjściem wypij pożywny koktajl lub zjedz wysokobiałkowy i bogaty w tłuszcze posiłek. W ten sposób unikniesz podjadania na imprezie.

5. Lepiej zjeść coś mniej pożywnego, niż nie zjeść nic

Czasem możesz nie mieć czasu na przygotowanie zdrowego posiłku, a głód dopada cię w najmniej odpowiednim momencie. Wtedy najczęściej starasz się przetrzymać burczenie w brzuchu i oszukać organizm. To najgorsza z możliwych opcji! Takie postępowanie może doprowadzić do objadania się w późniejszym czasie. Lepiej zjeść coś mniej wartościowego, niż nie jeść nic.

Aby unikać takich sytuacji, wrzuć do torebki paczkę ulubionych orzechów. Zawarte w nich zdrowe tłuszcze ograniczą apetyt i pozwolą przetrwać kryzysową sytuację.

