Znacie ten schemat? Przychodzą święta i najadamy się do syta, a od Nowego Roku zaczynamy drakońską dietę i odchudzanie. O ile święta to czas wyjątkowy i na pewne ustępstwa można sobie pozwolić, o tyle regularne przejadanie się może mieć poważne skutki zdrowotne. Warto poznać sposoby, które pomogą nam tego uniknąć.

Nasze babcie mawiały: „Zanim odejdziesz od wigilijnego stołu, pamiętaj żeby spróbować wszystkich potraw, bo inaczej czeka cię niepowodzenie w Nowym Roku” - to doskonale obrazuje, jak trudno w tym czasie jest odmawiać.

Rezygnacja z dodatkowej porcji smażonego karpia lub dokładki ciasta jest traktowana jak ujma dla gospodarza. Dlatego, zamiast narażać się na jego rozgoryczone spojrzenie, degustujemy kolejne kęsy. Często robimy to w sposób podświadomy. Odruchowo sięgamy po smakowicie wyglądające przekąski, nie zastanawiając się nad tym, czy faktycznie jesteśmy głodni.

