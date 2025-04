fot. Fotolia

Reklama

1. Nie opalaj się głodna!

Jeśli na plażowanie wychodzisz bez śniadania, nic dziwnego, że łatwo dajesz się namówić na plażowe przekąski: lody, popcorn czy soloną kukurydzę. Aby tego uniknąć przed wyjściem zjedz coś pożywnego. Jeśli planujesz więcej czasu spędzić na opalaniu (pamiętaj, że to niezdrowe!) zadbaj o to, by mieć ze sobą butelkę wody i zdrową przekąskę.

2. Unikaj smażonych ryb

Trudno wybrać się nad Bałtyk i nie spróbować flądry, śledzia czy halibuta. Pamiętaj jednak, że smażone ryby mają mnóstwo kalorii! W dodatku nie wiesz, jak długo w danej smażalni korzysta się z tego samego tłuszczu.

Zamiast smażonej ryby wybierz grillowaną, a zamiast frytek wybierz ryż lub większą porcję surówki. To na pewno zdrowsza i lżejsza wersja tego nadmorskiego specjału.

Zobacz także: Ile kalorii mają polskie wakacyjne przekąski?

3. Pozwól sobie na coś słodkiego

Jeśli kategorycznie zabronisz sobie lodów czy gofrów, będzie ci trudniej zapanować nad apetytem. Gałka loda czy gofry z owocami od czasu do czasu to nie aż tak wielki dietetyczny grzech!

4. Spędzaj czas w ruchu!

Nie leż całymi dniami plackiem nad wodą, zapewnij sobie trochę ruchu! W okolicy na pewno są miejsca warte zobaczenia, wybierz się tam pieszo lub na rowerze. Jeśli umiesz pływać – pływaj, jeśli boisz się wody – buduj zamki z piasku. Nad morzem wcale nie trzeba się nudzić!

W wielu nadmorskich miejscowościach pojawiają się różne parki atrakcji takie jak np. parki linowe. Jeśli do tej pory nie chodziłaś po drzewach, koniecznie spróbuj!

Reklama

5. Unikaj bomb kalorycznych

Czy wiesz, jakie specjały wakacyjne mają najwięcej kalorii? To smażone dania takie jak frytki i ryby, popcorn, gofry obficie okraszone bitą śmietaną i bogate w nią desery lodowe, naleśniki, a przede wszystkich... alkohol!

Kolorowe drinki mają mnóstwo kalorii, pamiętaj o tym, kiedy się odchudzasz!

Zobacz także: Przepis na wakacyjne placuszki