1. Nie rywalizuj z facetami

Staraj się nie dorównywać w liczbie wypitych drinków facetom. Po spożyciu tej samej dawki alkoholu, jego stężenie w twoim organizmie jest o około 40% wyższe niż u mężczyzny. Wynika to nie tylko z różnicy w masie ciała, lecz przede wszystkim z różnicy w jego składzie. Ciało kobiety szybciej wchłania alkohol, przez co silniej odczuwamy kaca. Na działanie alkoholu powinny też uważać dziewczyny, które biorą tabletki antykoncepcyjne – w ich przypadku organizmowi znacznie trudniej jest się go pozbyć.

2. Pij tak, aby się nie upić

Jednym z najgorszych wspomnień z imprezy jest… brak wspomnień. Jak nie dopuścić do tego, żeby wypić za dużo? Aby się nie upić i cały czas mieć dobry humor, rozwadniaj alkohol kostkami lodu, a każdy drink popijaj szklanką wody. Unikaj robienia drinków z napojami gazowanymi, bo dwutlenek węgla przyspiesza jego wchłanianie.

3. Przed wyjściem z domu zjedz koniecznie posiłek

Powinien składać się z białka i tłuszczu (np. sałatkę z łososiem albo koktajl z pełnotłustego mleka). Białko odżywi organizm, a tłuszcz sprawi, że alkohol będzie się wolniej wchłaniał.

4. Zrezygnuj z węglowodanów

Dostarczysz je sobie w postaci alkoholu oraz ogranicz spożycie błonnika (może za bardzo wydłużyć czas wchłaniania alkoholu i w rezultacie będziesz zbyt długo pod wpływem działania „procentów”).

5. Postaw na pomoc medykamentów

W dniu imprezy i następnego dnia rano, możesz sięgnąć po suplementy. Witaminy z grupy B i C pomogą zregenerować organizm.

6. Zadbaj o potas!

Ponieważ alkohol wypłukuje z organizmu dużą ilość potasu (następnego dnia m.in. z tego powodu możesz odczuwać kołatanie serca), warto uzupełniać go na bieżąco pijąc drinki z sokiem pomidorowym. Szklanka tego soku jest też świetnym pomysłem na lekkie śniadanie.

7. Na dobranoc po zabawie

Podczas snu etanol zawarty w drinkach przekształca się w aldehyd octowy, który powoduje delikatne „zatrucie organizmu” (czyli kaca). Aby złagodzić jego objawy, po powrocie do domu wypij co najmniej dwie szklanki wody, zażyj witaminy i minerały, które wypłukał alkohol. Rano sięgnij po szklankę soku pomidorowego i produkty bogate w witaminę C (jabłka, kapustę kiszoną, cytrusy). Dobrym sposobem na poprawę samopoczucia jest też gorąca kąpiel, która przyspiesza oczyszczanie organizmu z toksyn.

napisane na podstawie tekstu zamieszczonego w magazynie Uroda