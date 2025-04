Skąd ten efekt jojo?

Cóż, ta nieprzyjemna przypadłość zdarza się również gwiazdom! Zobacz, które z nich nie potrafiły utrzymać apetytu w ryzach i po kuracji odchudzającej ponownie przytyły.

Martwisz się, że z tobą będzie podobnie? Jeśli już udało ci się schudnąć kilka kilogramów, przeczytaj nasze rady. Dzięki nim utrzymasz wymarzoną wagę!

1. Przez cały czas prowadź dziennik odżywiania

Za­pi­suj w nim in­for­ma­cje o każdym daniu, prze­ką­sce i na­po­ju. To po­ma­ga się kontrolować.

2. Zawsze stawiaj na zdrowe przekąski

To zwykle one są małymi bombami kalorycznymi i to one odpowiadają za powtórne tycie... Dlaczego? Bo ciężko nam kontrolować ich ilość w ciągu dnia a po ich zjedzeniu raczej nigdy nie jesteśmy w pełni syci!

3. Posiłki zwiększaj metoda małych kroczków

Po zakończeniu diety najpierw wzbogacaj o dodatkowe kalorie śniadanie, potem drugie, a dopiero na końcu obiad. Kolacja niech nadal będzie taka sama, jaka była na diecie!

4. Zaczynaj dzień od porządnego śniadania

Rano zjadaj dużo białka, np. twarożek, musli z jogurtem naturalnym, kanapkę z łososiem lub jajecznicę.

5. Folguj tylko w weekendy

Od poniedziałku do piątku absolutnie trzymaj się zasad zdrowego żywienia, w sobotę pozwól sobie na małe odstępstwo na śniadanie, a w niedzielę na pyszny obiad. Dzięki temu nie zwariujesz, a zdrowy styl życia przestaniesz odczuwać jako karę!

