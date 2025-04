Jesteś na diecie odchudzającej i wciąż czujesz się głodna? Sprawdź, czy w każdym posiłku głównym uwzględniasz źródło białka (np. mięso, ryby, rośliny strączkowe). Do dań dokładaj duże ilości warzyw – tworzą objętość, ale mają mało kilokalorii. Dbaj także o to, by utrzymać stabilny poziom glukozy we krwi. Nie myl głodu z pragnieniem! Zanim zjesz wypij szklankę wody!

Białko w każdym posiłku głównym

Białko jest składnikiem pokarmowym, który jest długo trawiony. To właśnie ta cecha sprawia, że po posiłku bogatym w białko jesteś dłużej syta i nie czujesz głodu. Z tego powodu diety białkowe cieszą się tak dużą popularnością. Z białkiem nie można jednak przesadzić, bo w nadmiarze obciąża nerki i wątrobę. By nie czuć głodu wystarczy, że do każdego posiłku głównego dołożysz jedno źródło białka.

Źródła białka:

mleko i produkty mleczne,

mięso,

ryby,

nasiona roślin strączkowych,

jajka,

orzechy, pestki.

Duża objętość, mało kalorii

Jeśli chcesz mieć poczucie, że wreszcie się najadłaś, a jednocześnie nie spożyć zbyt wielu kilokalorii stawiaj na warzywa! Warzywa mają dużo błonnika pokarmowego, który w przewodzie wchłania wodę i pęcznieje. Jedząc surówkę tworzysz wrażenie dużej objętości i nie przesadzasz z kalorycznością. Warzywa mają niską kaloryczność (poza awokado i warzywami strączkowymi), gdyż w większości składają się z wody.

Węglowodany złożone = stabilny poziom cukru we krwi

Węglowodany nie są złe, ale wybieraj te złożone. Znajdziesz je w kaszy, ryżu brązowym czy płatkach zbożowych bez słodkich dodatków. Węglowodany złożone trawione są powoli, stopniowo podnoszą stężenie cukru we krwi i utrzymują glukozę na właściwym poziomie aż do następnego posiłku. Dlaczego to takie ważne? Niskie stężenie glukozy we krwi skutkuje nieodpartym głodem i nagłą chęcią sięgnięcia po „coś słodkiego”.

Szklanka wody

Bardzo często głód mylony jest z pragnieniem. Jeśli czujesz, że masz ochotę coś zjeść najpierw wypij szklankę wody czy herbaty owocowej i odczekaj 10-15 minut. Pomocny jest już sam fakt wypełnienia żołądka płynem. W blisko połowie takich sytuacji okaże się, że uczucie głodu minie. Dzieję się tak, ponieważ ośrodek głodu i sytości jest zlokalizowany w tej samej części mózgu. Dzięki temu unikniesz dodatkowego, niepotrzebnego posiłku!

