1. Jedz więcej owoców i warzyw

Zwłaszcza pomarańczowych, czyli marchewki, papryki, pomarańczy, melonów, brzoskwiń, morel. Badania naukowców z Copenhagen University Hospital wykazały, że panie, które zastąpiły słodycze i białe pieczywo owocami, znacznie zmniejszyły obwód swoich talii. Owoce oprócz tego, że mają dużo błonnika (jak niemal wszystkie produkty roślinne), zawierają też dużo antyoksydantów, m.in. witaminy C i beta-karotenu. A te również zmniejszają odkładanie się tłuszczu w okolicach brzucha.

Reklama

2. Nie unikaj białka

Białko nie odkłada się w postaci tłuszczu (jak węglowodany), lecz jest przerabiane m.in. na tkankę mięśniową. Poza tym jest bardziej sycące i dostarcza dużo energii. Staraj się wybierać chude produkty: kefir, maślankę, twaróg, jaja, pierś kurczaka. Dobrym źródłem białka są także orzechy, ale nie jedz ich zbyt wiele, bo są bardzo kaloryczne.

3. Szukaj selenu

Ten minerał, znany ze swoich właściwości antyrakowych, jest również strażnikiem twojej wagi. Badania z udziałem 8 tys. Amerykanów wykazały, że osoby z niskim poziomem selenu we krwi mają większy obwód w talii niż te, które mają go dużo. Zalecana dzienna dawka selenu to 55 mcg (mikrogramów). Bogatym źródłem są: orzechy (zwłaszcza brazylijskie), wołowina, dorsz, jajka, ryż.

4. Nie stroń od wina

Alkoholu nie można traktować jako leku na nadwagę. Ale jeżeli masz zwyczaj picia lampki wina do kolacji, możesz to robić ze spokojnym sumieniem. Badania wykazały, że najlepsza dawka zwalczająca tłuszcz na brzuchu to mały kieliszek (120 ml) czerwonego wina 5 razy w tygodniu. Ale już większa ilość może mieć odwrotny skutek, bo alkohol jest kaloryczny.

5. Jedz zdrowe tłuszcze

Naukowcy hiszpańscy stwierdzili, że szczupłą sylwetkę zawdzięczamy tłuszczom jednonienasyconym (takim jak w oliwie z oliwek i oleju rzepakowym) oraz kwasom tłuszczowym omega-3 (głównie z ryb, siemienia lnianego i orzechów). Z kolei kwasy tłuszczowe omega-6 (obecne m.in. w oleju kukurydzianym, płatkach śniadaniowych, ciastkach) zdają się prowadzić do odkładania tłuszczu w talii.

napisane na podstawie tekstu zamieszczonego w magazynie Vita

Reklama

Więcej sposobów na płaski brzuch:Minimum wysiłku, maksimum efektu. Zobacz najlepsze ćwiczenia na brzuch!5 najlepszych ćwiczeń na dolne partie brzucha. Dają spektakularne efekty!