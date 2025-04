Fot. Fotolia

Dzieci rosną jak na drożdżach i szybko ze wszystkiego wyrastają – każdy rodzic to wie. Dlatego poszukuje się oszczędności w kupowaniu nieco za dużych ubrań. Ale gdy przychodzi do zakupu roweru również wielu z nas kieruje się tą samą zasadą. Zupełnie niepotrzebnie. Zobaczcie, jak kupić rower w sam raz i na tym nie stracić.

Duży rower dla małego dziecka

Przekonanie, że dziecko komunijne szybko dorośnie do roweru dla dorosłych na kole 26-calowym jest błędne. Owszem – zdarzają się szczególnie wysokie dzieci, które do tego bardzo szybko rosną, ale są to wyjątki. Większość przez kolejnych 4-5 lat czeka nie lada wyzwanie. Kłopoty z wsiadaniem i zsiadaniem z roweru będą codziennością. Ilość uderzeń w tzw. czułe miejsca może spowodować problemy zdrowotne.

Za duży pojazd uniemożliwia pewne prowadzenie, co ma kolosalne znaczenie podczas jazdy w pobliżu samochodów. Kilka siniaków lub zdarte kolana to tylko błahostka w porównaniu z innymi obrażeniami przy upadku w takim miejscu. Tego typu trudności mogą przerodzić się w niechęć do jazdy na rowerze i do aktywności fizycznej.

Jak dobrać rozmiar roweru do wzrostu dziecka?

Zadbaj o zdrowie i bezpieczeństwo swojego dziecka, kupując mu rower dostosowany do wzrostu. Dla niskiego 8-latka wybierz rower z ramą 11-calową, dla bardzo wysokiego natomiast odpowiednia będzie rama 13-calowa. Jaki powinien być rozmiar koła? Zazwyczaj 4-6 latek powinien jeździć na kole 16”. Dla przeciętnego wzrostu dziecka w wieku 6 do 9 lat odpowiednie będzie koło 20”.

Starsze dzieci w wieku 9-12 lat powinny dostać rower na kole 24”. Natomiast wyrośnięte nastolatki mogą jeździć na rowerze z kołem jak dla dorosłych – 26” i na małej ramie 15”.

Pamiętaj, że tabele rozmiarów mają charakter poglądowy i zawsze rower powinno przymierzyć się w sklepie.

Zakup roweru - inwestycja niezmarnowana

W wieku 11-12 lat u przeciętnego ucznia szkoły podstawowej rozpoczyna się bardzo szybki wzrost. Do tego czasu może on korzystać z dziecięcego roweru, który mu kupisz.

Pamiętaj, że rowery znanych marek są wykonane z dobrych materiałów i posłużą wiele lat. Gdy dziecko wyrośnie warto taki pojazd przekazać młodszemu rodzeństwu albo odsprzedać.

Dzięki Internetowi jest to wyjątkowo łatwe. Możesz wybierać spośród kilku portali umożliwiających darmowe wystawianie ofert także lokalnie. W ten sposób zaoszczędzisz na wysyłce. Jeśli rower jest dobrze utrzymany spodziewaj się zwrotu wydanych środków na poziomie 30-50%.

