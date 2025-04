Bardzo często nie zastanawiamy się, co ląduje na naszych talerzach, a podjadanie w czasie gotowania jest przez nas zupełnie niezauważalne. A przez takie "próbowanie" możecie dostarczyć do organizmu nawet 200 dodatkowych kalorii.

Okazuje się, że wystarczy kilka drobnych zmian w codziennych przyzwyczajeniach, aby zaoszczędzić 500 kalorii każdego dnia. Pewnie zastanawiacie się, co może wam to dać, skoro macie do zrzucenia 8 kilogramów. W odchudzaniu nawet małe rzeczy mają bardzo duże znaczenie. Po dokonaniu obliczeń okazuje się, że dzięki takiemu systemowi będziecie dostarczały do organizmu 3500 kalorii tygodniowo, a 15 tysięcy miesięcznie. To już robi na was wrażenie? Teraz zobaczcie, jak to zrobić.

5 trików dzięki, którym zaczniesz przestrzegać diety

1. Pij czarną kawę

Jak to? Przecież i tak już nie słodzisz? Niestety! Mleczne kawy to pole minowe, gdzie kryje się niewyobrażalna ilość kalorii np. duże latte to ok. 200 kalorii. Ile takich kaw wypijasz w ciągu dni? Jeżeli jedną z nich zastąpisz małą czarną lub całkowicie z niej zrezygnujesz, to uda ci się zaoszczędzić całkiem sporo kalorii.

2. Żuj wolniej

Pewnie słyszałaś to już wiele razy, ale dzięki temu unikniesz niestrawności. Badania na Uniwersytecie w Teksasie wykazały, że smakując każdy kęs, szybciej poczujesz się pełna, a dzięki temu zmniejszysz spożycie kalorii (średnio o 100 kcal) w każdym posiłku. Czyli to daje ok. 300 kalorii w ciągu całego dnia.

3. Zjedz wegetariańskiego hamburgera

Jeśli masz ochotę na hamburgera, nie rezygnuj z niego. W tym wypadku wystarczy zamienić mięso na hamburgera wegetariańskiego zrobionego np. z cieciorki. Według badań przeprowadzonych przez John Hopkins University, satysfakcja z takiego posiłku jest identyczna, ale ilość dostarczonych do organizmu kalorii znacznie mniejsza. Ta różnica wynosi ok. 400 kalorii. Prawda, że bardzo dużo?

4. Zrezygnuj z napojów gazowanych

Jeszcze kilka miesięcy temu parsknęłabym śmiechem i powiedziała, że trzeba mieć w życiu jakieś przyjemności. Kiedyś nie wyobrażałam sobie funkcjonowania bez coli. Oczywiście piłam wodę, ale na biurku stała też zawsze czerwona puszka z ulubionym napojem gazowanym. Kiedyś powiedziałam dość i jakoś poszło, ale przyznam szczerze, że początki były bardzo ciężkie.

Jeżeli nie jesteś w stanie funkcjonować bez bąbelków, to ulubiony napój zamień na wodę gazowaną z cytryną lub pomarańczą.

5. Ruszaj się!

Wcale nie mówię tutaj o wyczerpującym trening i wylewaniu litrów potu. Wystarczy zrobić sobie przerwę i przeznaczyć 20 minut na energiczny spacer na świeżym powietrzu, zrezygnować z windy na rzecz schodów lub wysiąść wcześniej z autobusu i resztę drogi pokonać pieszo.

Badania z Mayo Clinic wykazały, że osoby, które robią sobie krótkie przerwy w ciągu dnia, spalają średnio 350 kalorii więcej, niż ich współpracownicy, którzy siadają przed komputerem o 9.00, a wstają o 17.00.

6. Więcej śpij

Oznacza to 7-8 godzin snu każdej nocy. Badanie przeprowadzone przez American Journal of Clinical Nutrition wykazały, że ludzie, którzy spali zalecaną ilości godzin, spożywali w ciągu dnia 300 kalorii mniej niż ci, którzy na sen przeznaczali tylko 4 godziny na dobę.

7. Używaj oleju kokosowego

Nadal do smażenia używasz masła lub oleju słonecznikowego? Przyszedł czas na zmiany! Wymiana tłuszczy zwierzęcego lub roślinnego na olej kokosowy z pierwszego tłoczenia wspomaga utratę wagi, ponieważ zawiera kwasy tłuszczowe o średniej długości łańcucha (MCT). Dlaczego warto go jeść? Zwalniają perystaltykę jelit w związku, z czym wydłużają czas przebywania pokarmu w przewodzie pokarmowym. Sprawia to, że wpływają na zwiększenie wchłaniania składników odżywczych i zwiększenie uczucia sytości.

Badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Genewie odkryli, że spożywanie dziennie 15-30 g MCT, zwiększa zużycie energii o 5%. Przekłada się to na ok. 120 kalorii każdego dnia.

8. Żuj gumę podczas gotowania

Dzięki temu spalisz kilka dodatkowy kalorii, ale również uchronisz się przed bezmyślnym podjadaniem w czasie gotowania. Takie niewinne skubanie z garnka lub patelni, to aż 200 dodatkowych kalorii.

