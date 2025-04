Zachowanie szczupłej sylwetki sprawia ci trudność, mimo, że starasz się jeść dietetycznie? Być może problem leży nie w tym, co jesz, a w jakich ilościach. Dietetyczne posiłki nie oznaczają wcale małych ilości i jak najniższej wartości kalorycznej. Najważniejszy jest bilans między podstawowymi składnikami pokarmowymi: białkami, węglowodanami i tłuszczem. Dietetyczny posiłek powinien być odżywczy i sycący.

Jakie błędy nie pozwalają ci schudnąć?

Śniadanie – light, obiad – light, kolacja? Czasem nie ma jej w ogóle. W ciągu dnia same niskokaloryczne, niskotłuszczowe produkty i dużo herbat ziołowych o działaniu przeczyszczającym. Skutek? Jesteś rozdrażniona i zmęczona, a w dodatku ciągle głodna! Mimo to nie chudniesz! Brzmi znajomo? Być może właśnie tutaj leży sedno problemu: jesteś niedożywiona i masz nieodpowiednio zbilansowaną dietę, która bardziej przypomina głodówkę, niż racjonalne, zdrowe odchudzanie. Waga na początku spadała błyskawicznie, teraz praktycznie nie widać efektów? Dostarczasz organizmowi niewiele energii (kcal), dlatego ten zwalnia przemianę materii, by zużywać jej jak najmniej. To zaś, wbrew twoim działaniom, sprzyja magazynowaniu tkanki tłuszczowej.

Jak jeść dietetycznie, ale zdrowo?

Racjonalne, przynoszące trwałe efekty (bez jo-jo) odchudzanie bazuje na deficycie kalorycznym. Musisz spalać bowiem więcej energii, niż jej dostarczasz. Posiłki muszą jednak pokrywać dzienne zapotrzebowanie organizmu na białko, tłuszcz i węglowodany. W przeciwnym wypadku narażasz się na niedobory pokarmowe. Jak więc jeść dietetycznie, ale z głową?

Racjonalna dieta = zbilansowana

Z domu nie wychodź bez śniadania – to paliwo startowe na cały dzień. Spożywaj produkty, które stopniowo uwalniają energię (na przykład owsiankę z owocami i orzechami). Na obiad zjedz to co lubisz, ale obniż kaloryczność tego posiłku piekąc mięso zamiast je smażyć, do sałatki dodawaj niewielką oliwy z oliwek, a majonez zastąp jogurtem naturalnym. Pomysłów na dietetyczne obiady nie brakuje – a są tak samo pyszne! Kolację zjedz na 2-3 godziny przed snem. Warto zadbać, by była lekkostrawna i zawierała więcej białka niż węglowodanów.

