Czy można przechowywać rower na balkonie?



Wybierając miejsce, w którym będziemy trzymać swój rower, powinniśmy kierować się zasadą wygody oraz bezpieczeństwa. Wbrew pozorom połączyć oba elementy nie jest tak łatwo.

Spora część użytkowników decyduje się na przechowywanie rowerów na balkonach lub tarasach. Doświadczeni rowerzyści zdecydowanie odradzają tego typu pomysły. Po pierwsze, rower nie jest w odpowiedni sposób zabezpieczony przed kradzieżą – złodzieje są coraz bardziej pomysłowi, do tego stopnia, że wysokość drugiego czy trzeciego piętra nie jest dla nich większym problemem.

W 2014 roku w Łodzi doszło do próby kradzieży roweru z… czwartego piętra! Całą akcję udaremnił czujny sąsiad poszkodowanego.

Drugą kwestią są warunki atmosferyczne. W okresie jesienno-zimowym na rower oddziałują śnieg i deszcz, które z pewnością nie są sprzymierzeńcami jednośladów.

A może lepiej wstawić rower do piwnicy?



Kolejnym częstym miejscem w którym przechowywane są rowery jest piwnica. Czy jest to miejsce odpowiednie? Z pewnością chroni przed deszczem, śniegiem i mrozem. Warto jednak sprawdzić, czy jest odpowiednio zabezpieczona przed niechcianymi gośćmi.Niestety, zazwyczaj piwnice nie są monitorowane, a jedynym zabezpieczeniem są drewniane lub metalowe drzwiczki zamykane na kłódkę.

Jeżeli nie mamy jednak innej możliwości przechowywania roweru, pamiętajmy aby go w odpowiedni sposób zabezpieczyć – solidny łańcuch i u-lock mogą odstraszyć potencjalnego złodzieja, któremu zależy na czasie.

Warto też rozważyć ubezpieczenie dwukołowca. W przypadku kradzieży z włamaniem możemy liczyć na odszkodowanie.

Jeśli możesz, skorzystaj z garażu dla rowerów



Część deweloperów ułatwia rozwiązanie problemu przechowywania sprzętu rowerzystom. Tworzenie garaży dla rowerów jest doskonałym tego przykładem. Pomieszczenia są przestronne, mają wygodne stojaki, a także są odpowiednio zabezpieczone i monitorowane.

Niestety, według szacunków jedynie 20-25% nowych inwestycji posiada tego typu rozwiązania.

Jak przechowywać rower w mieszkaniu?



Jeżeli nie posiadamy udogodnienia w postaci odrębnego garażu dla rowerów, najlepszym rozwiązaniem będzie przechowywanie roweru w mieszkaniu. Najlepszym, bo najbezpieczniejszym.

Jeśli mamy niewielką kawalerkę, niekoniecznie musimy obawiać się utraty miejsca. Coraz powszechniejsze (a nawet modne!) stają się wieszaki rowerowe. Pozwalają one przymocować rower do ściany – w pozycji poziomej lub pionowej – lub ewentualnie zawieszenie go pod sufitem.

Ceny w zależności od systemu mocowania i jakości wahają się od 60 do 500 zł.

Jeżeli często użytkujemy nasz rower, powinniśmy również przygotować odpowiednio nasze ściany. Warto będzie zainwestować w dobrą farbę odporną na zmywanie.

