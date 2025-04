Bardzo częstym powodem bezsenności jest głód. Nie musi on być odczuwany typowo, jako reakcja fizjologiczna na brak pokarmu w żołądku, pojawiający się "ssaniem" lub nawet bólem! Ze względu na prawdopodobne zachwianie stężenia glukozy we krwi i paralelne działanie na ośrodki: głodu i sytości w przysadce mózgowej, głód, będąc "uśpionym" powoduje wówczas niestabilność w funkcjonowaniu hormonów żołądkowo-jelitowych. Wzrasta stężenie adrenaliny, co niesie ze sobą: niepokój, rozdrażnienie, pobudzenie, "kłębienie" myśli, a nawet brak koncentracji. Dodatkowo dołącza świadomie generowany stres z powodu już samych objawów głodu.

Jak i co zatem jeść?

1. Zdecydowanie i bezsprzecznie muszą to być posiłki w regularnych odstępach czasu (3-4 godzin). Na to, jak organizm czuje się pod koniec dnia ma wpływ nie tylko ostatni posiłek, ale wszystkie. Jeśli będą one rozłożone równomiernie i dobrze zbilansowane, problem zjedzenia ostatniego 2,5-3 godziny przed snem zniknie.

2. Ostatni posiłek przed snem, powinien zawierać węglowodany złożone (wolno się "rozkładają", zatem dłużej trwa nasycenie). Dostarczyć je można z:

produktów zbożowych (pełnoziarniste pieczywo na naturalnym zakwasie, płatki zbożowe, kasze, razowe makarony),

warzyw (zwłaszcza surowe - duża zawartość błonnika pokarmowego),

nasion roślin strączkowych.

3. Białko - połączone z węglowodanami złożonymi "wycisza" organizm, zapewniając korzystne uzupełnianie się aminokwasów. Ponadto "podkręca" metabolizm.

4. Posiłek wieczorny nie powinien zawierać cukrów prostych (zawartych m.in. w dżemach, miodzie, słodyczach, cukrze spożywczym, owocach).

5. Uwaga na tyraminę (czerwone mięso, żółte i pleśniowe sery, sos sojowy, czekolada, słodzik, marynowane, wędzone i solone ryby, kawior, przejrzałe owoce, np. cytrusowe) - pobudza wydzielanie adrenaliny, która utrudnia zasypianie.

6. Unikanie potraw obfitych w tłuszcz, smażonych, grillowanych, marynowanych i obficie przyprawionych będzie także dobrym krokiem w dobry sen.

7. Nie należy popijać w trakcie kolacji. Wówczas następuje rozcieńczanie pokarmu i soków żołądkowych, co przyczynia się do szybszego podnoszenia stężenia glukozy we krwi. Zasada: im szybciej wzrasta, tym szybciej się obniża, zatem prędzej odczuwany jest wówczas głód.

8. Tuż przed snem organizm można wyciszyć ciepłym naparem z serdecznika, lawendy bądź melisy.

Warto zadbać o spokój żołądka, który może z lekkim niedosytem, ale nie z trapiącym, ściskającym głodem będzie się regenerował przez noc, odtąd nieznającą bezsenności.

