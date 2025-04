Czym jest indoor cycling?

Jeśli podczas tradycyjnego fitnessu plączą Ci się nogi, a od joggingu bolą stawy, mamy idealną propozycję: trening indoor cycling.

Podczas jednej sesji możesz spalić nawet tysiąc kalorii, a regularne treningi wyrzeźbią i ujędrnią ciało w zaskakująco krótkim czasie.

Indoor cycling to intensywny trening cardio, któremu towarzyszy ekspresowe spalanie tkanki tłuszczowej. Motywacji w walce o zgrabną sylwetkę dodaje rytmiczna muzyka i mobilizujące okrzyki instruktora.

Same korzyści

Aby uczestniczyć w zajęciach, nie musimy mieć żadnych specjalnych predyspozycji ruchowych. Płeć, stopień wytrenowania i wiek również nie mają znaczenia.

Co ważne, taki trening nie obciąża stawów i więzadeł. Mogą go więc uprawiać również osoby ze znaczną otyłością. Indoor cycling, a zwłaszcza jeden z jego programów – spinning – jest idealny dla osób, które są nastawione na szybkie efekty. Systematyczne treningi prowadzą do ujędrnienia skóry i znacznego zmniejszenia tkanki tłuszczowej. Podczas godzinnych zajęć możemy spalić nawet 1000 kcal.

Spinning

Podstawową zasadą programu Spinning jest trening tętna – regularna praca z określoną intensywnością spowoduje pewną poprawę sprawności fizycznej. Dlatego też podczas treningu korzystamy z tzw. stref energii opracowanych według intensywności oraz charakterystyki treningu umysłowego. Będą to kolejno: Regeneracja 50-65% HR (heart rate), Wytrzymałość 65-75% HR, Siła 75-85% HR, Interwał 65-92% HR, Dzień wyścigu 80-92% HR.

Pot i satysfakcja

Pierwotnie indoor cycling miał pomagać kolarzom w przygotowaniu do letniego sezonu. Duża intensywność ćwiczeń zwiększa wydolność organizmu i siłę mięśni. Trening może mieć charakter interwałowy: symulujemy jazdę pod górę, zjazd ze wzgórza, szybki przejazd po równej nawierzchni, etc.

- Budowa roweru stacjonarnego umożliwia kontrolowanie poziomu wysiłku podczas jazdy. Niektóre zjazdy wykonujemy siedząc, inne stojąc - mówi Janusz Kulas, ekspert ze sklepu sportowego Sport-shop.pl.

Trening rozpoczyna się tradycyjnie od rozgrzewki. Później następuje część właściwa i na końcu stretching mięśni łydek, ud i pośladków. Podczas treningu warto mieć przy sobie ręcznik i butelkę wody.

Indoor cycling we własnym pokoju

Trening na rowerze stacjonarnym można przeprowadzić we własnym mieszkaniu. W pełni funkcjonalny sprzęt można kupić już za 800 zł. Profesjonalne rowery, posiadające szereg dodatkowych funkcji i wzmocnioną konstrukcję, mogą kosztować nawet 7 tys. zł.

- Podczas treningu bardzo ważne jest właściwe ustawienie siodełka, które powinno znajdować się na wysokości bioder oraz kierownicy – w jednej linii z siedziskiem. Pozycja tułowia powinna być lekko pochylona do przodu, stopy na pedałach ustawione w pozycji neutralnej - radzi Janusz Kulas, ekspert ze sklepu internetowego Sport-shop.pl.

Warto pamiętać o butach z twardą podeszwą, gwarantującą stabilność. Profesjonalne ubrania nie są niezbędne na początku przygody z indoor cycling - ważne aby było wygodnie. Z bardziej specjalistycznych gadżetów możemy zaopatrzyć się w rękawiczki, które ustrzegą nas przed otarciami i ślizganiem się dłoni na kierownicy.

Jakie korzyści odniesiesz dzięki indoor cycling?

Przede wszystkim:

