Odpowiednia ilość wody

W sporcie bardzo ważne jest odpowiednie nawodnienie. Dorośli i dzieci uprawiający sport muszą oczywiście wypijać w ciągu doby znacznie więcej wody lub innych płynów od osób, które prowadzą spokojniejszy tryb życia. Najmłodsi niekiedy o tym zapominają, udając się na trening bez odpowiedniego zapasu płynów, przez co szybko opadają z sił. Zadbaj więc, by w dniu treningu w plecaku twojej córki znalazła się litrowa butelka wody – właśnie z myślą o pozaszkolnej aktywności. Przed każdym treningiem warto wypić nawet pół litra wody, a potem kolejne 10 ml co kilkanaście minut. To jeden ze zdrowych nawyków, dlatego zrób odpowiedni zapas, żebyście obie mogły korzystać z czekających na was butelek w tych szczególnie wymagających momentach. Pamiętaj, że woda mineralna dostarcza wielu mikroelementów wzmacniających zmęczony organizm!

Płyny bogate w elektrolity

Wysiłek fizyczny pozbawia wasze organizmy niezwykle ważnych elektrolitów pozwalających między innymi zachować równowagę kwasowo-zasadową. Przy średnio intensywnym wysiłku fizycznym alternatywą dla wody mineralnej może być woda kokosowa. Jej zaletą jest naturalny skład – bez ekstra dodatku cukru i sztucznych dodatków. Do tego nieźle smakuje i świetnie gasi pragnienie. W trakcie bardziej intensywnych ćwiczeń woda mineralna i zwykła woda kokosowa nie wystarczą, wtedy potrzebne są izotoniki dostarczające większej ilości sodu. Można pokusić się o zrobienie własnego izotoniku w domu bazującego na wodzie, soli, miodzie i soku z cytryny.

Sycąca i smaczna przekąska – jogurt typu greckiego z owocami



Nawet jeśli twoja córeczka korzysta ze szkolnej stołówki lub przed treningiem wraca na obiad do domu, a ty zawsze pamiętasz, by brać do pracy lunch, to wasz aktywny tryb życia sprawia, że w każdym momencie możecie zgłodnieć. Wówczas warto postawić na sycącą, a jednocześnie pyszną przekąskę. Te warunki spełnia kremowy, gęsty Jogurt typu greckiego z owocami firmy Piątnica – to połączenie jest gwarancją wyjątkowego smaku i podwójnej dawki białka. Opakowanie nie zajmie wiele miejsca w plecaku czy torebce, a jedzenie dwuwarstwowej przekąski w 6 smakach może być codziennie nową przygodą! Zwykle zachęcenie dziecka do zdrowych przekąsek nie jest łatwe, jednak ten kremowy, delikatny deser z owocami to prawdziwa pełnia smaku, której trudno się oprzeć!

Ciasteczka owsiane, czyli energia spod znaku słodkości

Przed samym treningiem, zajęciami karate czy tańca twoje dziecko może skusić się na zrobioną razem z tobą przekąskę zapewniającą energię – domowe ciasteczka i batoniki owsiane to zdrowsza opcja słodkości dostarczająca nie tylko cukrów prostych, lecz także węglowodanów złożonych, które napędzą młody organizm do wysiłku. Sama również od czasu do czasu przed fitnessem czy zumbą możesz sobie pozwolić na chwilę słodkiego zapomnienia – za moment podczas wysiłku spalisz nie tylko ten mały grzeszek!

Nie tylko na talerzu... bądźcie gotowe na każdą pogodę

Gdy trening którejś z was odbywa się na świeżym powietrzu, warto pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu przed warunkami atmosferycznymi, z którymi przyjdzie się mierzyć. Aktywność fizyczna w pełnym słońcu to spore wyzwanie. Pamiętaj o czapce z daszkiem, przewiewnych ubraniach i posmarowaniu skóry preparatem zawierającym filtr SPF o wartości minimum 30. W chłodniejsze dni przydatne mogą okazać się ciepła czapka czy rękawiczki, a także leginsy i kurtka odpowiednio dobrane do warunków atmosferycznych – w końcu sport ma być zdrową przyjemnością!