Nadwaga i otyłość plagą naszych czasów

W dzisiejszych czasach, kiedy to pogoń za pieniądzem i spełnianiem własnych ambicji zawodowych zdominowała nasze życie, przestaliśmy dbać o podstawy własnego zdrowia. Fundamentem naszej dobrej formy są aktywność fizyczna oraz właściwy sposób żywienia i to właśnie zaniedbanie tych czynników jest główną przyczyną powstawania nadwagi i otyłości wśród społeczeństwa. Niepokojący staje się fakt, że stan ten zaczyna dotykać coraz młodsze osoby. Kształtowanie swojej postawy wobec życia, szczególnie odnośnie wyżej wymienionych czynników, a tym samym wyrabianie ściśle określonych nawyków determinuje nasz przyszły stan zdrowia. Aby uzmysłowić sobie dlaczego nadwaga czy otyłość są tak poważnym problemem, powinniśmy mieć świadomość jakie niosą one za sobą konsekwencje zdrowotne. Nadmierna masa ciała jest czynnikiem ryzyka powstawania wielu chorób. Do najważniejszych i najpowszechniej występujących zaburzeń, u podstawy których znajduje się zbyt wysoki wskaźnik BMI należą: nadciśnienie, miażdżyca, refluks żołądkowo-przełykowy, cukrzyca, bezdech nocny, choroby zwyrodnieniowe kości i stawów, a nawet nowotwory.

Diety redukcyjne

Gdy niezadowolenie wynikające ze zbyt wielu „dodatkowych kilogramów” osiągnie apogeum, na pomoc przychodzą nam diety redukcyjne, powszechnie nazywane dietami odchudzającymi. Jednakże już na samym początku pojawia się problem – jak taka dieta ma wyglądać. W Internecie aż roi się od pomysłowych planów żywieniowych, których to stosowanie ma mieć zbawienny wpływ na obniżenie masy ciała. Jednakże pośród nadmiaru różnych, często sprzecznych ze sobą opinii i informacji na temat konkretnych diet, trudno nam zdecydować się na wybór jednej z nich. Dodatkowo, nie posiadając szerokiej wiedzy z zakresu żywienia człowieka, nie potrafimy zweryfikować, czy określone założenia dietetyczne, które mamy wcielić w życie są właściwe. Decydując się na odchudzanie bardzo często popadamy ze skrajności w skrajność, stosując drastyczne restrykcje żywieniowe. Należy mieć świadomość, że zbyt duże, początkowe obniżenie kaloryczności naszej diety przynosi upragniony efekt tylko w początkowym stadium jej stosowania. Niestety, gdy organizm zaadaptuje się do tych zmian, w większości przypadków nasza nadmierna masa ciała wróci w postaci efektu jojo. Ponadto dieta redukcyjna nie może być rozumiana wyłącznie jako dieta o ujemnym bilansie energetycznym. Aby stosowanie takiej diety było bezpieczne dla zdrowia należy pamiętać o jej odpowiednim zbilansowaniu pod względem makroskładników, jak również witamin i składników mineralnych. Kwestię samodzielnego planowania diety odchudzającej utrudnia także określenie przyczyny występowania nadwagi czy otyłości, która niekoniecznie musi wynikać z nadmiernej podaży pokarmów.

Konsultacja z dietetykiem kluczem do sukcesu

Jak łatwo zauważyć, ustalenie właściwego jadłospisu, indywidualnie dostosowanego do naszego stylu życia, preferencji żywieniowych, zapotrzebowania na składniki odżywcze czy też stanu zdrowia jest procesem, na który składa się wiele czynników. Kontakt ze specjalistą z zakresu żywienia pozwoli na rozwianie wszelkich wątpliwości, które pojawią się zarówno przed jak i w trakcie dietoterapii. Oczywiście mając szeroki dostęp do wiedzy, możemy samodzielnie spróbować opracować jadłospis na redukcję masy ciała. Jednakże w tym przypadku będzie nam ciężko o ujęcie wszystkich istotnych zagadnień, a tym samym wyznaczenie właściwej drogi odchudzania.

Marząc o zgubieniu zbędnych kilogramów, najrozsądniejszą drogą są konsultacje z dietetykiem, który na podstawie zebranego wywiadu żywieniowego określi najbardziej optymalne dla nas wytyczne, dla stosowanej diety.

