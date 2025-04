Czy inozytol pomaga na odchudzanie? Tak i nie. Przebadano jego działanie u pacjentów zmagających się z różnymi chorobami i wyniki są w pewnym stopniu obiecujące, choć nikt nie mierzył ani tempa chudnięcia, ani liczby zrzuconych kilogramów. Zbyt mało jednak wiemy na temat stosowania inozytolu czy mio-inozytolu u osób zdrowych.

Reklama

Spis treści:

Inozytol bywa nazywany witaminą B 8 , ale witaminą nie jest. Jest organicznym związkiem chemicznym z grupy cukroli. Organizm potrafi sam go produkować, a jego obecność potwierdzono w nerkach, wątrobie i mózgu. Zwiększa wrażliwość receptorów na serotoninę, co sprzyja lepszemu samopoczuciu, odpręża ciało i umysł.

Podawanie inozytolu praktykuje się u niektórych pacjentów ze schizofrenią oraz chorujących na cukrzycę – sprawia, że poziom cukru lepiej się u nich stabilizuje, a nerwy są mniej narażone na uszkodzenie wywołane cukrzycą. Inozytol podaje się także kobietom z zespołem policystycznych jajników (PCOS), u których stwierdza się hiperinsulinemię.

W badaniach naukowych wykazano, że inozytol może działać korzystnie w:

zespole metabolicznym – zmniejszenie stężenia całkowitego cholesterolu, poziomu trójglicerydów, zwiększenie poziomu cholesterolu HDL, obniżenie ciśnienia skurczowego i rozkurczowego oraz zmniejszenie insulinooporności,

– zmniejszenie stężenia całkowitego cholesterolu, poziomu trójglicerydów, zwiększenie poziomu cholesterolu HDL, obniżenie ciśnienia skurczowego i rozkurczowego oraz zmniejszenie insulinooporności, zespole policystycznych jajników (PCOS) – obniżenie poziomu glukozy i insuliny na czczo, stężenia cholesterolu całkowitego, trójglicerydów oraz testosteronu, zwiększa owulację,

– obniżenie poziomu glukozy i insuliny na czczo, stężenia cholesterolu całkowitego, trójglicerydów oraz testosteronu, zwiększa owulację, porodzie przedwczesnym – w połączeniu z kwasem foliowym zmniejsza ryzyko porodu przedwczesnego o 64% u kobiet z ryzykiem cukrzycy ciążowej w porównaniu do samego kwasu foliowego,

– w połączeniu z kwasem foliowym zmniejsza ryzyko porodu przedwczesnego o 64% u kobiet z ryzykiem cukrzycy ciążowej w porównaniu do samego kwasu foliowego, lęku napadowym – zmniejsza nasilenie i częstość ataków paniki.

Przyjmowanie inozytolu w postaci suplementów nie jest receptą na nadwagę – od samego jego łykania kilogramów nie ubędzie. Przypisywanie inozytolowi właściwości odchudzających wynika z tego, że zwiększa on wrażliwość ciała na insulinę. Stosujące go osoby z insulinoopornością często obserwują ustabilizowanie się poziomu cukru we krwi, zmniejszenie apetytu i w efekcie zmniejszenie masy ciała. Jednak sam inozytol ani nie przyspiesza metabolizmu (choć go usprawnia), ani nie spala kalorii i nie może być traktowany jako „lekarstwo na nadwagę czy otyłość”.

Analiza naukowa różnych badań pozwoliła wysnuć wniosek, że inozytol w istotny statystycznie sposób może zmniejszać BMI, zwłaszcza u osób z PCOS oraz z nadwagą lub otyłością. Co ciekawe, skuteczniej zdawał się działać inozytol pod postacią mio-inozytolu. Naukowcy jednak nie wpadli w euforię. Stwierdzili tylko: „Metaanaliza sugeruje, że doustna suplementacja inozytolu ma pozytywny wpływ na redukcję BMI. Suplementację inozytolem można rozważyć jako leczenie wspomagające w celu poprawy wskaźnika masy ciała”.

Czy inozytol uspokaja?

Tak. Wynika to ze zwiększenia wrażliwości receptorów serotoninowych. Powoduje to poprawę samopoczucia i obniżenie poziomu lęku. Działa więc w pewnym stopniu przeciwstresowo, co może ułatwiać odchudzanie.

Inzytol a mio-inozytol

Mio-inozytol jest odmianą inozytolu. W badaniach naukowych zawsze oznacza się, czy stosowany był inozytol czy mio-inozytol, ale dla pacjentów działanie tych dwóch odmian tej samej substancji jest dokładnie takie samo. Dlatego na pytanie: co lepsze – inozytol czy mio-inozytol, odpowiedź brzmi: działają tak samo.

Inozytol w badaniach był bezpiecznie stosowany w ilości do 18 g na dobę przez 6 tygodni i 6 g na dobę przez 10 tygodni, natomiast mio-inozytol – 4 g na dobę przez 6 miesięcy. To jedyne dane, jakimi obecnie dysponuje nauka, co nie znaczy, że nie można stosować ich dłużej. Po prostu jeszcze tego nie wiemy.

fot. Inozytol a odchudzanie: dawkowanie/ Adobe Stock, Anna

Przy insulinooporności czy PCOS zwykle podaje się 2000 mg inozytolu dziennie, natomiast przy schizofrenii – 6000 mg na dobę. Trzeba jednak wiedzieć, że dotąd nie ustalono uniwersalnego dawkowania, dlatego należy stosować się do zaleceń producentów suplementów z inozytolem. Dawki, która miałaby być stosowana do wspomagania odchudzania, nie ustalono.

Inozytol nie wywołuje skutków ubocznych, ale w dawce powyżej 12 000 mg może powodować bóle i zawroty głowy, bóle brzucha, nasilone uczucie zmęczenia. Chorzy na cukrzycę nie powinni przez dłuższy czas stosować zwiększonych dawek inozytolu, gdyż może to przyczynić się hipoglikemii.

Uwaga! Wysokie dawki inozytolu zaburzają wchłanianie wapnia, cynku i żelaza.

Niektórym osobom, które chcą schudnąć, a jednocześnie cierpią na niedoczynność tarczycy, inozytol może pomóc. Jego przyjmowanie zmniejsza stany zapalne w organizmie. Jeśli więc niedoczynność tarczycy jest wynikiem chronicznego stanu zapalnego tego gruczołu, suplementacja „witaminą B 8 ” może wspomóc tarczycę i usprawnić jej pracę, spowodować wyrównanie poziomu TSH, tym samym przyczyniając się do łatwiejszego odchudzania.

Mio-inozytol w ilości 2–4 g na dobę wykazuje porównywalną skuteczność do metforminy w zakresie poprawy insulinooporności, stężenia insuliny na czczo, poziomu androgenów i BMI, z jednoczesnym mniejszym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. Również połączenie mio-inozytolu z kwasem foliowym miało podobną skuteczność co metformina na odchudzanie.

Źródło: „Inositol supplementation and body mass index: A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials”, 2021, https://doi.org/10.1002/osp4.569

Reklama

Czytaj także:

Tirzepatyd na odchudzanie – pomaga schudnąć nawet o 20 kg

Bupropion/naltrekson na odchudzanie – czy działa, skutki uboczne

Tabletki na odchudzanie – kto może je przyjmować?