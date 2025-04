fot. Fotolia

Indeks sytości, czyli co?



Kilka produktów o tej samej wartości energetycznej zaspokaja głód w różnym stopniu. Dlatego w komponowaniu diety warto wspomagać się tzw. indeksem sytości (z ang. satiety index), który informuje o tym, jak sycący jest dany produkt po dwóch godzinach po jego spożyciu.

Indeks ten został stworzony przez Susannę Holt z University of Sydney, która sprawdziła, w jakim stopniu spożycie konkretnej żywności oddziałuje na uczucie sytości.

Znaczenie wskaźnika sytości



Przy diecie o obniżonej wartości energetycznej łatwiej o lekki niedosyt, który sprawia, że zamiast trzymać się regularnych pór posiłków, podjadamy dodatkowe pokarmy i dieta ukierunkowana na gubienie zbędnych kilogramów nie spełnia swojej funkcji. Często dzieje się tak, gdy szybkie uczucie głodu spowodowane jest niewłaściwym dobraniem produktów w codziennym menu.

W badaniu opublikowanym w European Journal of Clinical Nutrition wykazano, że uczestnicy eksperymentu, którym zaproponowano do zjedzenia 38 różnych produktów spożywczych o tej samej wartości energetycznej (240 kcal), odczuwali głód i nasycenie w różnym stopniu. Sytość oceniano co 15 minut w ciągu 2 godzin. Produktem referencyjnym, który był wzorcem sytości, było białe pieczywo (indeks sytości równy 100%).

Jakie czynniki decydują o wskaźniku sytości?



O wskaźniku sytości w dużej mierze decyduje skład żywności i jego wartość odżywcza. Niższym wskaźnikiem sytości charakteryzują się produkty o większej zawartości tłuszczu. Wskaźnik koreluje dodatnio z zawartością błonnika pokarmowego, białka czy wody w produkcie.

Przykładowo wyższy indeks sytości będą miały ziemniaki z wody niż porcja frytek, ryż brązowy niż ryż biały, makaron żytni razowy niż makaron pszenny, dorsz niż wołowina.

Indeksy sytości wybranych produktów



Wskaźnikiem referencyjnym i podstawowym odnośnikiem w indeksie sytości jest białe pieczywo (indeks sytości = 100%). Produkty o niższej wartości indeksu sytości (poniżej 100%) zaspakajają uczucie głodu na krócej, o wyższej wartości (powyżej 100%) – na dłużej.

Przykłady:

makaron żytni razowy – 188%;

makaron biały – 119%;

płatki owsiane – 209%;

płatki kukurydziane – 118%;

jogurt – 88%;

orzechy ziemne – 84%;

fasola – 168%;

jaja kurze – 150%;

ryby – 225%;

wołowina – 178%;

chleb pszenny – 100%;

chleb razowy – 157%;

chipsy – 91%;

baton typu Mars – 70%;

pączek – 68%.

W praktyce oznacza to, że na śniadanie zamiast croissanta, pączka czy płatków kukurydzianych warto zjeść naturalna owsiankę z jogurtem lub kanapkę na bazie razowego pieczywa. Pozwoli to zachować uczucie sytości na dłużej oraz zapobiega późniejszym atakom wilczego głodu.

Źródła naukowe:

