Dla kogo indeks glikemiczny jest ważny?

Tabela indeksów glikemicznych jest informacją dla diabetyków (ale nie tylko) i im niższy IG, tym oczywiście lepiej.

W indeksie glikemicznych produkty są klasyfikowane pod kątem ich wpływu na poziom glukozy we krwi, 2-3 godziny po ich spożyciu (tzw. glikemia poposiłkowa). Liczba indeksu glikemicznego, jaką oznaczony jest produkt, to średnia procentowa ze wzrostu stężenia glukozy we krwi po spożyciu tego produktu, w skali 1-100. Statystyczna próbka testowa to 50 g danego produktu na osobę.

Indeks glikemiczny dotyczy węglowodanów (tłuszcze i witaminy nie powodują porównywalnie wysokiego wzrostu stężenia glukozy we krwi).

Indeks glikemiczny produktów, spożywanych w postaci nieprzetworzonej jest zwykle znacznie niższy niż indeks glikemiczny potraw np. gotowanych lub smażonych produktów.

Zakresy wartości: Niski Indeks Glikemiczny = 55 lub mniej, Średni Indeks Glikemiczny = 56-69, Wysoki Indeks Glikemiczny = 70 lub więcej.