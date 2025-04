1 z 5

Pokazuje, ile waży banan, bułka, kebab…?

Stosujesz gotowy jadłospis. Na śniadanie do koktajlu musisz dodać 100 g banana, ale ile faktycznie powinnaś go wrzucić? Trzymasz w dłoni banana, którego kupiłaś w warzywniaku, ale ile on waży? Spoglądasz na banana na ilewazy.pl, sprawdzasz jego wagę i porównujesz ze swoim.

Kiedy się odchudzasz pomoże ci świadomość tego ile ważą najczęściej stosowane produkty spożywcze.

Zobacz jak wyglądają zdjęcia na ilewazy.pl!