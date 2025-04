Święta Bożego Narodzenia są raz w roku i trwają tylko 3 dni, ale w tym czasie możemy przytyć naprawdę sporo. Zobaczcie, ile kilogramów przybywa statystycznemu Polakowi i co możemy za to obwinić!

Ile tyjemy w czasie świąt?

Zwykle przybywa nam około 2-3 kg, ale w skrajnych przypadkach bywa i tak, że po świętach waga wskazuje nawet 5 kg więcej!

Z jakiego powodu przybywa nam kilogramów w czasie świąt?

Kolacja wigilijna to najzdrowsze menu, z jakim mamy do czynienia w ciągu roku, jednak mimo wszystko kończy się bólem brzucha i wzdęciami. Dlaczego tak jest?

Jemy zbyt duże porcje



Wynika to z naszego łakomstwa. W związku z tym, że niektóre dania jemy tylko raz w roku. Dlatego ochota na zjedzenie ich „na zapas” jest silniejsza niż zdrowy rozsądek.

Próbujemy wszystkich 12 dań

W końcu tak każe tradycja! Nie zwracamy jednak uwagi na to, że próbowanie to nie to samo co jedzenie całych porcji.

Pijemy gazowane napoje



Zamiast pić kompot z suszu i wodę mineralną wielu z nas raczy się napojami typu cola. To główny winowajca wzdęć!

Jemy ciężkostrawne potrawy



Kapusta z grochem, pierogi z kapustą i grzybami, karp smażony, makowiec zawijany. I wszystkiego oczywiście za dużo.

Głodzimy się przez cały dzień



Kolacja wigilijna jest zwykle naszym pierwszym posiłkiem w ciągu dnia. Jeżeli nie jesz nic przez cały dzień żołądek obkurcza się i jest pozbawiony soków trawiennych, a to powoduje silny ból brzucha po ciężkostrawnej kolacji.

Kupujemy prezenty na słodko



Jeśli kupujesz najbliższym w prezencie różnego rodzaju słodkości, prawie na 100% możesz być pewna, że każda bombonierka wyląduje na stole. I w ten sposób, możemy zjeść nawet o 500 kcal więcej.

