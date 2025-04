Bezpośrednio po porodzie schudniesz około 5 kg. Masa ciała pomniejszy się o masę dziecka, łożyska i płynu owodniowego. W kolejnych 2-4 tygodniach stracisz dodatkowe 1-2 kg, co wynika ze zmniejszenia macicy i objętości krwi. Dalszy spadek masy ciała wyniesie około 0,5-1 kg tygodniowo i będzie zależał od diety oraz aktywności fizycznej po ciąży.

Reklama

Jaką dietę zastosować po porodzie?

Tuż po porodzie nie powinnaś stosować diet typowo odchudzających. Czas połogu, trwający około 6 tygodni, przeznacz na regenerację po ciąży i porodzie. Odpowiednio skomponowany, pełnowartościowy jadłospis odgrywa w tym czasie szczególną rolę. Pozwala na realizację codziennych, nowych obowiązków związanych z opieką nad noworodkiem. Pełnowartościowa dieta i aktywność fizyczna dopasowana do twoich możliwości po porodzie pozwolą na utratę około 0,5 kg tygodniowo.

Gdy karmisz piersią

Dieta kobiety karmiącej piersią powinna dostarczać o 500 kcal więcej w stosunku do twojego zapotrzebowania kalorycznego. Najpierw oblicz swoje zapotrzebowanie kaloryczne, by wiedzieć, jaką kaloryczność zastosować.

Tempo utraty masy ciała w okresie wyłącznego karmienia piersią jest indywidualne i zależy również od tego, ile pokarmu potrzebuje twoje dziecko.

Pamiętaj, by w czasie karmienia piersią nie stosować żadnych dieta odchudzających. Szerokim łukiem omijaj diety cud, mimo, że kusi cię, by wrócić do formy jak najszybciej. Wszelkie niedobory pokarmowe w okresie karmienia piersią odbiją się na twoim zdrowiu. Kobiece ciało działa tak, że w pierwszej kolejności pokrywa potrzeby związane z produkcją mleka kobiecego. Jeśli twoja dieta nie jest pełnowartościowa i np. brakuje w niej wapnia organizm pobierze go z twoich kości.

Zwróć uwagę, że masa ciała kobiety karmiącej może mocno wahać się w ciągu dobry. Wynika to z dużych zmian w zawartości płynów, które zależą od tego ile pokarmu potrzebuje niemowlak.

Warto przynajmniej raz w czasie karmienia piersią skonsultować się z doświadczonym dietetykiem, który pomoże dobrać parametry diety. Dieta pokryje zwiększone zapotrzebowanie na składniki odżywcze, a jednocześnie umożliwi ci powrót do masy ciała sprzed ciąży.

Gdy karmisz mlekiem modyfikowanym

Gdy karmisz mlekiem modyfikowanym możesz zastosować klasyczną dietę redukcyjną. Poczekaj jednak cierpliwie aż skończy się okres połogu. Warto wykonać wtedy podstawowe badania krwi, by sprawdzić, czy nie cierpisz na niedokrwistość. Oceń swoje BMI, korzystając z kalkulatora i wyznacz docelową masę ciała. Pełnowartościowa dieta redukcyjna sprawia, że będziesz chudła nawet około 1 kg na tydzień.

Powrót do aktywności fizycznej

Bez względu na to, czy karmisz piersią czy mlekiem modyfikowanym postaraj się stopniowo zwiększać aktywność fizyczną. Jeśli rodziłaś naturalnie lekką gimnastykę możesz wprowadzić już kilka dni po porodzie. Kobiety po cesarskim cięciu powinny wstrzymać się z treningiem przez okres około 6 tygodni. Mocne mięśnie to szybsza przemiana materii i szybszy powrót do formy sprzed ciąży.

Reklama

Zaciekawi cię także:

Dieta mamy w okresie karmienia

Jak stracić w tydzień 3 kg?

Jak schudnąć bez diety? Mamy na to 11 sprawdzonych sposobów