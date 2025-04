Na diecie 1500 kcal możesz schudnąć nawet 4 kg miesięcznie. Nie można jednoznacznie odpowiedzieć, ile dokładnie schudniesz dzięki diecie 1500 kcal. O tempie odchudzania decyduje deficyt kaloryczny, czyli to, o ile mniej w stosunku do swojego zapotrzebowania kalorycznego zjesz. Bezpieczny deficyt kaloryczny wynosi od 500 do 1000 kcal, co pozwala na utratę 0,5 do 1 kg masy ciała tygodniowo.

Jaką dietę zastosować 1000, 1200, 1500 kcal?

Nie rozpoczynaj odchudzania od wyboru kaloryczności diety. To dietę powinnaś dopasować do swoich potrzeb, a nie ty powinnaś dostosować się do diety. Zazwyczaj kaloryczność niższa niż 1500 kcal nie pozwala na pokrycie zapotrzebowania na wszystkie składniki odżywcze. Mniejszą wartość kaloryczną jadłospisów może zaproponować i poprowadzić wyłącznie doświadczony dietetyk.

Ile schudniesz na diecie?

To ile będziesz chudła na diecie zależy przede wszystkim od tzw. deficytu energetycznego. Jeśli zjesz mnie kilokalorii niż wynosi twoje zapotrzebowanie twój organizm zacznie szukać innego źródła energii. Będzie wtedy spalał tkankę tłuszczową. Szacuje się, że do spalenia kilograma tkanki tłuszczowej należy stworzyć deficyt około 7000 kcal. Bezpiecznie, dziennie możesz przyjmować od 500 do 1000 kcal mniej. Taki deficyt kaloryczny pozwala na utratę od 0,5 do 1 kg tkanki tłuszczowej tygodniowo.

Ile wynosi twoje zapotrzebowanie kaloryczne?

Zanim dobierzesz kaloryczność diety i zdecydujesz się na dietę 1500 kcal policz swoje całodobowe zapotrzebowanie kaloryczne.

Kiedy już wiesz, jakie jest twoje całodobowe zapotrzebowanie kaloryczne możesz w prosty sposób obliczyć jaki deficyt zapewni ci dieta 1500 kcal.

Przykład 1

Twoje zapotrzebowanie kaloryczne wynosi 2200 kcal.

Kiedy zastosujesz dietę 1500 kcal deficyt kaloryczny wyniesie 700 kcal. Oznacza, że będziesz chudła około 0,7 kg na tydzień.

Przykład 2

Twoje zapotrzebowanie kaloryczne wynosi 2500 kcal.

Kiedy zastosujesz dietę 1500 kcal deficyt kaloryczny wyniesie 1000 kcal. Oznacza, że będziesz chudła około 1 kg na tydzień.

Pamiętaj, że na tempo odchudzania ma wpływ nie tylko deficyt kaloryczny, ale także twój wiek czy stan zdrowia. Liczy się też to, ile nieudanych prób odchudzania masz za sobą. To wszystko są czynniki, które mogą wpływać na tempo przemiany materii i zmieniać zapotrzebowanie kaloryczne. Wzory i wyliczenia stworzono, by ułatwić nam funkcjonowanie, ale każdy człowiek ma swoje indywidualne uwarunkowania.

