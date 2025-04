Zastanawiasz się, ile schudniesz po operacji woreczka żółciowego? Lepiej nie traktuj zabiegu jako sposobu na zrzucenie paru kilo, bo odzyskasz je szybciej, niż myślisz. Operacja to nie sposób na zmniejszenie masy ciała, choć faktycznie usunięcie woreczka żółciowego może dać taki efekt. Jest to jednak w większości utrata wagi wskutek zmniejszenia zawartości jelit, a nie zmniejszenia ilości tkanki tłuszczowej. Z drugiej strony to naprawdę dobra okazja do tego, aby zacząć się zdrowo odżywiać i o siebie dbać, co z pewnością pomoże schudnąć.

Wiele osób chudnie po operacji woreczka żółciowego, ale nie jest to efekt samej operacji. Najczęściej spadek masy ciała wynika ze stosowania diety po operacji woreczka żółciowego zalecanej przez 3-4 tygodnie po zabiegu.

Po cholecystektomii należy jadać 5 niewielkich posiłków dziennie w ramach diety lekkostrawnej po operacji, czyli pozbawionej potraw smażonych, pieczonych, obfitujących w tłuszcze nasycone i cholesterol. Posiłki powinny obfitować w lekkostrawne warzywa i owoce. Taki sposób żywienia zwykle nie dostarcza nadmiaru kalorii, co pozwala schudnąć.

Kolejny czynnik, który sprzyja zmniejszeniu masy ciała po operacji woreczka żółciowego, to zwiększone zapotrzebowanie organizmu na kalorie. Wynika ono z procesów gojenia się tkanek po zabiegu oraz ze stresu, jakim jest operacja.

Zmniejszeniu masy ciała po cholecystektomii sprzyjają też biegunki, na które w pierwszych tygodniach po operacji cierpi część pacjentów.

W przypadku osób z nadwagą operacja woreczka żółciowego może więc być początkiem drogi ku szczuplejszej sylwetce. Aby ją osiągnąć na stałe, warto trwale przestawić się na zdrowy sposób żywienia o nieprzesadnej liczbie kalorii i dbać o regularną aktywność fizyczną. Można ją rozpocząć zwykle po 4-6 tygodniach od operacji, chyba że lekarz zaleci inaczej.

fot. Ile się chudnie po operacji woreczka żółciowego/ Adobe Stock, okrasiuk

Choć wiele osób chudnie 2-5 kg w ciągu miesiąca po zabiegu operacji woreczka żółciowego, to nie jest to regułą – niektórzy mogą zaobserwować bardzo niewielki spadek masy ciała po wyjściu ze szpitala. Taki chwilowy ubytek masy ciała na poziomie do 1-2 kg wynika z diety, którą stosuje się po operacji w szpitalu, a spadek masy ciała jest bardziej skutkiem zmniejszenia zawartości jelit niż z utraty tkanki tłuszczowej.

Jeśli pacjent nie przestrzega diety lub po upływie 3-4 tygodni wraca do niezdrowego sposobu żywienia i nie dokuczają mu biegunki, masa ciała najpewniej szybko wróci do stanu sprzed zabiegu.

Jeśli spadek masy ciała utrzymuje się mimo osiągnięcia prawidłowej wagi i mimo powrotu do normalnego sposobu żywienia, należy skonsultować się z lekarzem i dobrać prawidłowy sposób odżywiania, aby nie doprowadzić do wyniszczenia organizmu.

