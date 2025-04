Od zawsze chciałaś ważyć 58 kg (tu wstaw dowolną cyfrę)? Twoje ciało woła jednak niczym Kasia Nosowska „Ja pas!” i nie schodzi poniżej 60 kg. Nie walcz z fizjologią i zaakceptuj fakt, że prawidłowa masa ciała to przedział, a nie konkretne, stałe wskazanie wagi. To ile w końcu powinnaś ważyć?

W skrócie:

Masa ciała ma prawo zmieniać się w ciągu życia.

Na wskazania wagi wpływają także czynniki genetyczne.

Poza masą ciała istotna jest także zawartość tkanki tłuszczowej.

Prawidłowe BMI to przedział

BMI (body mass index) to najprostszy wskaźnik, który pozwala sprawdzić, czy twoja masa ciała jest prawidłowa. Zasada jest prosta: masę ciała dzielisz przez wzrost w metrach do kwadratu. Uzyskany wynik pokazuje, czy proporcja między twoim wzrostem a masą ciała jest odpowiednia.

Prawidłowe BMI mieści się w granicach 18,5-25. Wynik powyżej 25 oznacza nadwagę, powyżej 30 otyłość, zaś poniżej 18,5 niedowagę.

Przyjrzyjmy się konkretnym obliczeniom.

Załóżmy, że masz 1,65 m wzrostu.

Twoja masa ciała dla najniższego prawidłowego BMI (18,5) będzie wynosić 50 kg, zaś dla najwyższego prawidłowego BMI (25) 68 kg!

Kobieta o wzroście 1,65 może ważyć 50 kg, 53 kg, 64 kg i 68 kg i wciąż będą to wyniki prawidłowe.

Rozpiętość prawidłowej masy ciała (w tym konkretnym przypadku) wynosi zatem 18 kg!

Przy wzroście 1,65 m twoja masa ciała (pozostając w normie) może się zmieniać w zależności od okoliczności życiowych.

Zapisane w genach

Dietetycy często posługują się pojęciem „punktu równowagi”. To taka masa ciała, przy której twój organizm funkcjonuje najlepiej i do której ciało naturalnie dąży. To także masa ciała, którą w trakcie odchudzania trudno jest przekroczyć. Znasz taką sytuację? Odchudzasz się, na wadze widzisz coraz mniej, aż dochodzisz do „muru”. Masa ciała zatrzymuje się i nie chce spadać dalej.

W takiej sytuacji zastanów się, czy kiedykolwiek w swoim życiu miałaś na stałe, niższą masę ciała? Jeśli nie, jest duża szansa, że doszłaś do „punktu równowagi”, który jest warunkowany genetycznie. Ciężko jest go trwale zmienić.

Z tego powodu nie stosuj na siłę rygorystycznych diet, by dobić do wymarzonych 58 kg! Może się to okazać „mission impossible”.

Zrób analizę składu ciała

Cyfra na wadze to nie wszystko. Bardzo ważny jest także skład ciała. Coraz częściej spotykam się w pracy ze zjawiskiem nadwagi przy prawidłowej masie ciała (tzw. „skinny-fat”). Twoje BMI jest wtedy odpowiednie, ale masz nadmiar tkanki tłuszczowej. Sprzyja temu siedzący tryb życia. Jak sprawdzić, czy „skinny-fat” dotyczy właśnie ciebie? Raz na pół roku umów się na profilaktyczne badanie składu ciała u dietetyka!

Wszystkie te czynniki sprawiają, że nie ma jednej, idealnej masy ciała na całe twoje życie!

