Picie wody podczas odchudzania to chyba najprostszy i najtańszy sposób na to, żeby wspomóc organizm w pozbywaniu się nadwagi. Może być pierwszym krokiem ku szczupłej sylwetce dla osób, które zastanawiają się, jak zacząć odchudzanie. Prawidłowe nawodnienie organizmu pomoże kontrolować liczbę zjadanych kalorii, ale też pomoże zachować w tym czasie dobre samopoczucie i motywację do kontynuowania diety i aktywności fizycznej. Rodzi to pokusę, aby pić bardzo dużo wody, ale to nie będzie dobrym rozwiązaniem.

Jakie są efekty picia wody na odchudzanie? Pozytywne, a picie wody może pomóc w odchudzaniu z kilku powodów. Po pierwsze, picie wody pomaga zwiększyć uczucie sytości i zmniejszyć apetyt. Często ludzie mylą uczucie pragnienia z głodem, a picie wody ułatwia wyeliminowanie tego błędu.

Ponadto, picie wody przed jedzeniem może pomóc:

Zmniejszyć wielkość spożywanych posiłków , co prowadzi do mniejszej liczby przyjmowanych kalorii.

, co prowadzi do mniejszej liczby przyjmowanych kalorii. Przyspieszyć metabolizm – badania wykazały, że po wypiciu wody tempo przemiany materii (metabolizm) może wzrosnąć nawet o 24% na około 1,5 godziny. Oznacza to, że picie wody może pomóc spalać więcej kalorii i tłuszczu w ciągu dnia. Trzeba jednak pamiętać, spalonych w ten sposób kalorii nie jest bardzo dużo.

– badania wykazały, że po wypiciu wody tempo przemiany materii (metabolizm) może wzrosnąć nawet o 24% na około 1,5 godziny. Oznacza to, że picie wody może pomóc spalać więcej kalorii i tłuszczu w ciągu dnia. Trzeba jednak pamiętać, spalonych w ten sposób kalorii nie jest bardzo dużo. Zredukować zatrzymanie wody w organizmie. Kiedy organizm jest odwodniony, zaczyna magazynować wodę, co prowadzi do obrzęków i zwiększenia wagi.

Odpowiednie nawodnienie jest też warunkiem niezbędnym do treningów, a ruch z kolei jest ważnym aspektem odchudzania. Dobrze nawodniony organizm ma więcej energii, ale też może skuteczniej spalać tłuszcz, co wykazało jedno niewielkie badanie naukowe.

Nie mniej ważne może okazać się to, że dobrze nawodniony człowiek jest mniej narażony na złe samopoczucie i pogorszony nastrój. Zatem regularne picie wody podczas odchudzania może wspierać psychikę i motywację do zrzucenia nadwagi.

I jeszcze jeden aspekt picia wody i odchudzania: odwodnienie zwiększa w organizmie poziom kortyzolu – to hormon, który sprzyja gromadzeniu tkanki tłuszczowej, a zwłaszcza tłuszczu trzewnego. Zatem unikanie podwyższania jego poziomu będzie wspierać odchudzanie. Pomoże w tym właśnie picie wody na odchudzanie.

Zacznijmy od tego, że woda utleniona powinna być stosowana tylko zewnętrznie i nie wolno jej pić. To żrący płyn, a skutki jego wypicia mogą być bardzo niebezpieczne: drgawki, duszności, udar mózgu, zator tętnicy płucnej, zawał serca i zaburzenia psychiczne.

Niektórzy polecają picie rozcieńczonej wody utlenionej. Ale to także nie ma sensu. Nie ma naukowych dowodów na to, że picie wody utlenionej na odchudzanie może dać pozytywny efekt. Chociaż woda utleniona może mieć pewne właściwości antybakteryjne i antyoksydacyjne, to jej picie nie jest sposobem na utratę wagi.

Picie zimnej wody może pomóc w odchudzaniu, ale tylko w minimalnym stopniu. Wypicie wody o niskiej temperaturze sprawia, że organizm musi zużyć energię, aby ogrzać ją do własnej temperatury, co może prowadzić do spalenia dosłownie kilku dodatkowych kalorii, które nie będą miały znaczącego wpływu na utratę wagi.

Picie zimnej wody na odchudzanie z pewnością nie będzie ważnym czynnikiem decydującym o skuteczności zmniejszania masy ciała. Najważniejsze jest stosowanie zdrowej diety i regularnej aktywności fizycznej, a także spożywanie odpowiedniej ilości wody.

fot. Picie zimnej wody a odchudzanie/ Adobe Stock, Jacob Lund

Choć picie wody podczas odchudzania może pomóc w zmniejszeniu masy ciała, to należy pamiętać, że picie zbyt dużej jej ilości może być szkodliwe dla zdrowia.

Nadmierna ilość wody może prowadzić do hiponatremii, co jest stanem, w którym ilość sodu w organizmie jest zbyt niska, co może grozić pogorszeniem samopoczucia i zaburzeniami pracy różnych narządów.

Ile pić wody w czasie odchudzania?

Polskie normy żywienia podają, że zapotrzebowanie na płyny wynosi:

dla kobiet: 2000 ml płynów na dobę,

dla mężczyzn: 2500 ml płynów na dobę.

Pamiętaj, że to są normy ogólne dla populacji polskiej. Indywidualne zapotrzebowanie na wodę w trakcie odchudzania może być wyższe, szczególnie jeśli masz dużą nadwagę lub otyłość. Przytoczone przez nas normy traktuj zatem jako minimum. Na przykład w trakcie upałów możesz potrzebować znacznie większej ilości wody (nawet do 3,5 l).

Przyjmuje się, że około 20% (odpowiednio 400 ml dla kobiet i 500 ml dla mężczyzn) pokrywają pokarmowe źródła wody. Wodę można też jeść! Dużą zawartością wody charakteryzują się bardzo ważne na diecie redukcyjnej warzywa (do 95% wody) i owoce (do 87% wody).

Dobrym pomysłem, gdy chcesz schudnąć, jest zaplanowanie jednego posiłku w ciągu dnia w formie zupy. Dzięki temu zwiększysz ogółem spożycie płynów.

Jaką wodę pić: gazowaną czy niegazowaną

Oto dobra wiadomość: picie wody niegazowanej i gazowanej daje takie same efekty w czasie odchudzania. Oba rodzaje wody nawadniają dokładnie tak samo. Jedyna różnica to uczucie większego wypełnienia żołądka po wypiciu wody gazowanej, które może pomóc ograniczyć ilość zjadanego pokarmu. Jednak może ono nie utrzymywać się zbyt długo – w końcu gaz i tak opuści żołądek podczas beknięcia.

Czy woda gazowana jest zdrowa? Nie każdy powinien ją pić

Picie wody na czczo, w rozsądnej ilości, przynosi dokładne te same korzyści, co te wymienione powyżej. Główną zaletą takiego postępowania może być zmniejszenie apetytu, co pozwoli zjeść mniej na śniadanie.

Rano najlepiej wypić nie więcej niż szklankę wody, może być z cytryną. Jednak to powinna być zaledwie jedna z wielu porcji wody, jaką i tak trzeba wypić w ciągu dnia, aby utrzymać nawodnienie organizmu i jego sprawne funkcjonowanie na co dzień i podczas treningu, a przez to wspomóc odchudzanie.

Woda z cytryną na czczo - zdrowy nawyk czy koszmar dentystów? Sprawdzamy

Jeśli chcesz schudnąć, musisz dbać o prawidłowe nawodnienie – to już wiesz. Ale jak to zrobić? Najprostszą metodą kontrolowania poziomu nawodnienia jest obserwowanie koloru moczu. Mocz powinien być jasnożółty, słomkowy.

Jeśli zapominasz o piciu wody, możesz zainstalować specjalną aplikację do picia wody, która powiadomi cię o konieczności sięgnięcia po kolejną szklankę. Zawsze miej także wodę na biurku, tak byś cały czas ją widziała. I nie obawiaj się zatrzymywania płynów, puchnięcia. Im więcej pijesz, tym mniej wody magazynuje organizm. Odpowiednie spożycie wody jest niezbędne, gdy chcesz schudnąć skutecznie!

Treść artykułu pierwotnie opublikowana została 4.05.2018 r. przez Barbarę Dąbrowską.

