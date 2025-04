Ile można schudnąć w tydzień – zastanawia się każdy, kto potrzebuje szybko wyszczuplić ciało. Jednak teoria to jedno, a praktyczny i zdrowotny aspekt spadku masy ciała w pierwszym tygodniu odchudzania to drugie. Bowiem to, co jest do osiągnięcia w teorii, nie zawsze jest możliwe w praktyce i raczej nie jest zdrowe. W tym materiale nie powiemy, jak schudnąć w tydzień, ale podpowiemy, ile da się schudnąć w 7 dni, i czy warto do tego dążyć.

Zgodnie z zaleceniami specjalistów, w tydzień bezpiecznie można schudnąć 0,5-1 kg. Takie tempo odchudzania zmniejsza ryzyko efektu jo-jo, zaburzeń odżywiania i pogorszenia samopoczucia, jest też dla organizmu zdrowe. No i można taką kurację prowadzić samodzielnie. Jeśli ktoś chce chudnąć w szybszym tempie, powinien robić to pod opieką specjalisty.

Uwaga! Tempo odchudzania u każdej osoby może być różne, nawet przy zastosowaniu takiej samej kuracji odchudzającej. Wynika to z różnic w zapotrzebowaniu kalorycznym organizmu, tempie metabolizmu, stanie zdrowia. Więcej w tydzień może schudnąć zdrowa, wysoka osoba o dużej początkowej masie ciała, mniej – ta niska, z mniejszą masą ciała, czy np. cierpiąca na niedoczynność tarczycy.

Na diecie maksymalnie można schudnąć w tydzień nawet 5 kg, jednak bardziej precyzyjnie byłoby powiedzieć: o tyle można zmniejszyć najwięcej masę ciała w tydzień. Tak szybki spadek wagi niestety nie wiąże się wyłącznie ze spalaniem tkanki tłuszczowej. W pierwszym tygodniu kuracji odchudzającej zwykle udaje się pozbyć tylko ok. 1 kg tłuszczu. Reszta spadku masy wynika z częściowego odwodnienia organizmu, a jeśli dieta jest bardzo skąpa, także ze zmniejszenia ilości treści pokarmowej znajdującej się w jelitach i zmniejszenia masy mięśniowej.

Jeżeli szybkie tempo odchudzania będzie utrzymywane dłużej niż tydzień, może to odbić się na zdrowiu i samopoczuciu. Im dłużej trwa drastyczna kuracja odchudzająca, tym większe ryzyko:

powstania kamieni żółciowych,

odwodnienia,

braku równowagi elektrolitowej,

niedoborów pokarmowych,

bólów głowy,

drażliwości,

zmęczenia,

zakłócenia cyklu miesiączkowego.

Poza tym organizm będzie się „rozregulowywał”. Tempo metabolizmu zacznie spadać, nastąpi wzrost wydzielania hormonów odpowiedzialnych za powstawanie uczucia głodu i zmniejszenie wydzielania hormonów wywołujących uczucie sytości.

W tydzień na głodówce można „schudnąć” 3-12 kg. Podczas głodówki, przez pierwsze 5 dni, masę ciała można zmniejszać nawet o 1-2 kilogramy dziennie. Później tempo spadku masy ciała zwykle nieco spada. Warto natomiast pamiętać, że większość tej utraconej masy będzie wynikała ze zmniejszenia zawartości wody w organizmie i bardzo znacznego zredukowania ilości treści pokarmowej w jelitach. Tkanki tłuszczowej ubędzie jedynie ok. 1 kg. Może ciut więcej.

Na głodówce organizm szybko zacznie się „rozregulowywać”. Tempo metabolizmu zacznie spadać, nastąpi wzrost wydzielania hormonów odpowiedzialnych za powstawanie uczucia głodu i zmniejszenie wydzielania hormonów wywołujących uczucie sytości, zacznie spadać masa mięśniowa. Już po tygodniu głodówki może okazać się, że organizm wszedł w tryb oszczędzania energii i upominania się o jedzenie. Czym to grozi? Poza kiepskim samopoczuciem? Szybkim odzyskaniem dawnej masy ciała, w dodatku z naddatkiem.

Już po 24 godzinach głodówki organizm wyczerpuje zapasy łatwodostępnej glukozy i przestawia się na przekształcanie glikogenu w glukozę, żeby mieć energię do podtrzymywania życia. Zapasy glikogenu znajdują się w wątrobie i mięśniach. Po kolejnych 24 godzinach i te zapasy się wyczerpują, a organizm zaczyna „zjadać” mięśnie. Ale to nie leży w jego interesie, więc przestawia się na sięganie po zapasy tłuszczu, z którego powstają ciała ketonowe, będące źródłem energii. Po kilku tygodniach głodówki, tempo spadku masy ciała spada do ok. 300 g dziennie. Gdy zapasu tłuszczu się wyczerpią, organizm będzie zmuszony znowu intensywnie czerpać energię z mięśni, co spowoduje spadek ich masy.

Uwaga! Jeśli w wyniku głodówki masa ciała zmniejszy się o 10% lub więcej, organizm może być narażony na skutki uboczne takiego odchudzania. Utrata ponad 18% masy ciała w wyniku głodówki może już spowodować poważne konsekwencje zdrowotne. W obu przypadkach należy skonsultować się z lekarzem.

Skutki odchudzania przez głodówkę

Przy stosowaniu głodówki w miarę upływu czasu zwiększa się ryzyko wystąpienia:

omdleń,

zawrotów głowy,

zmian w funkcjach poznawczych,

niskiego ciśnienia krwi,

bradykardii (wolne bicie serca),

ogólnej słabości,

zmian czynności tarczycy,

bólów brzucha,

zaburzeń równowagi elektrolitowej,

zawału serca,

niewydolności narządów,

osteoporozy,

stresu pourazowego lub depresji.

Zastanów się: czy to na pewno pożądane efekty?

Nie ma potwierdzonych naukowo informacji o tym, ile można schudnąć w tydzień na diecie białkowej. Najprawdopodobniej tempo spadku masy ciała będzie wynosiło w takim przypadku od 0,5 kg do 1 kg tygodniowo. Wszystko zależy od rodzaju diety białkowej i jej kaloryczności.

Zwiększenie ilości białka w diecie do 30% dostarczanej z pożywieniem energii (30% kalorii pochodzących z tłuszczu) pozwala zmniejszyć kaloryczność diety o ok. 450 kcal dziennie, nie wywołując przy tym uczucia głodu. Dieta białkowa jest sycąca, nie powoduje gwałtownych wahań poziomu cukru we krwi, chroni też masę mięśniową.

Naukowcy twierdzą, że przy odchudzaniu najlepiej jeść wysokobiałkowe śniadania. Sycą na długo, powodują, że w ciągu dnia zjada się mniej kalorii bez uszczerbku dla samopoczucia.

fot. Ile można schudnąć w tydzień na diecie 100 kcal?/ Adobe Stock, rh2010

Dieta 1000 kcal jest dietą dość restrykcyjną. Pozwala zmniejszyć masę ciała o 1-5 kg w tydzień, w zależności od wyjściowej masy ciała – im ona większa, tym większy też początkowy spadek masy ciała. Choć jadłospis diety 1000 kcal nie jest głodówką, to jej wpływ na organizm może być podobny. Efekty diety 1000 kcal to nie są osiągnięcia, z jakich można by się cieszyć.

Niskokaloryczne diety spowalniają metabolizm, mogą prowadzić do niedoborów żywieniowych, napadów głodu, złego samopoczucia. Oczywiście przetrwanie pierwszego tygodnia diety 1000 kcal nie będzie jakoś specjalnie trudne, ale im dłużej będzie się w tak znaczący sposób ograniczało kaloryczność jadłospisu, tym organizm mocniej będzie oszczędzał energię i się o nią dopominał. Dlatego niskokaloryczne diety nie są najlepszym pomysłem, jeśli ktoś planuje odchudzać się przez dłuższy czas. Wyjście z diety 1000 kcal może też zaowocować gwałtownym wzrostem masy ciała.

W tydzień można zredukować maksymalnie 1 kg tłuszczu. Jednak, jeśli pozbędziesz się nadmiaru płynów z organizmu, możesz zobaczyć na wadze nawet 3 kg mniej.

Utrata tkanki tłuszczowej przy pomocy zbilansowanej diety redukcyjnej z kalorycznością dopasowaną do twoich potrzeb da trwały efekt. Takie działanie wymaga jednak czasu. Masz tylko tydzień do ważnej imprezy, wesela? Chcesz się wcisnąć w obcisłą sukienkę? Pozbądź się obrzęków!

Pozbądź się nadmiaru płynów

W ciągu dnia, ale także w efekcie działania hormonów płciowych w cyklu miesięcznym, w twoim ciele zmienia się zawartość wody. Wszystkie gwałtowne zmiany w masie ciała (np. między porankiem a wieczorem) wynikają z zatrzymywania wody. Z pewnością zdarzyło ci się „przytyć” w kilka godzin 2 kg, by potem, następnego dnia, ze zdziwieniem stwierdzić, że dodatkowe kilogramy zniknęły. To właśnie nadmiar płynów, którego możesz się pozbyć przed ważną imprezą!

Przeczytaj też: jak się pozbyć nadmiaru wody w organizmie?

Pij dużo wody

Gdy pijesz za mało, organizm uruchamia zatrzymywanie wody „na czarną godzinę”. Chcesz pozbyć się obrzęków? Pij dużo wody niegazowanej, nawet do 3 litrów dziennie. Dzięki temu zapewnisz organizmowi równowagę i odpowiednie nawodnienie. Ciało bez oporów wydali nadmiar wody wraz z moczem. Dzięki temu możesz schudnąć nawet 2 kg w tydzień. Dodatkowo zaobserwujesz, że twoje ciało wydaje się szczuplejsze, a brzuch jest bardziej płaski i ma mniejszy obwód.

Ogranicz sól i produkty słone

Sól powoduje zatrzymywanie płynów i nasila widoczność cellulitu. Jeśli zależy ci na tym, by twoje ciało było mniej opuchnięte, ogranicz spożycie soli. W pierwszej kolejności całkowicie wyeliminuj dosalanie z solniczki. Zwróć także uwagę na gotowe produkty, które mają duży dodatek soli. Jeśli chcesz schudnąć w tydzień odstaw:

wędliny, wędzone ryby, konserwy rybne,

sery żółte i pleśniowe,

przekąski typu paluszki, chipsy,

ogórki kiszone i kapusta kiszona,

konserwy warzywne.

Jedz fermentowane produkty mleczne

Fermentowane produkty mleczne dzięki zawartości bakterii probiotycznych usprawniają trawienie. Choć działanie to samo w sobie nie przyczynia się do spadku masy ciała, to pomaga uzyskać płaski brzuch. Zależy ci na szybkim efekcie? W ciągu tygodnia każdego dnia zaplanuj 2 dania z fermentowanymi produktami mlecznymi (kefir, jogurt) np.:

jaglanka z jogurtem, owocami i orzechami na śniadanie,

porcja kefiru (330 ml) na podwieczorek.

Zastępowanie przekąsek płynnymi produktami mlecznymi fermentowanymi pozwala dodatkowo zmniejszyć kaloryczność diety. Dzięki temu szybciej schudniesz również w tkance tłuszczowej.

Artykuł pierwotnie opublikowała Barbara Dąbrowska 17.04.2018 r.

Źródła: medicalnewstoday.com, cleavelandclinic.org, atkins.com

