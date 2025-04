Wiesz, co w dziale Dieta i fitness polki.pl „klika się” (posługując się żargonem internetowym) najczęściej: płaski brzuch, zgrabne pośladki i wszelkie najnowsze diety „cud”. Jeśli czytasz nas już od jakiegoś czas wiesz, że proponujemy i polecamy tylko te sposoby na odchudzanie, które pozostają w zgodzie ze zdrowiem, nauką i szacunkiem do własnego ciała. Inne, nieracjonalne rozwiązania, diety odchudzające z całą stanowczością odradzamy.

Zdrowe odchudzanie

Na czym polega sekret zdrowego odchudzania? To proste, a jednak tak często o tym zapominasz. Dieta odchudzająca to nie jest specjalny, czasowy sposób żywienia. Zdrowa dieta odchudzająca różni się od normalnego, pełnowartościowego, codziennego żywienia wyłącznie ilościami.

W trakcie odchudzania jesz zdrowe produkty, ale mniej i nie eliminujesz żadnej dużej grupy produktowej, jeśli nie wymaga tego stan twojego zdrowia.

Ile można schudnąć w 2 miesiące, a ile w 3 miesiące?

Czy da się schudnąć 10 kg w miesiąc? 30 kg w trzy miesiące? Da się, tylko najpierw zastanów się, jakie będą tego długofalowe konsekwencje. Wiem, masz wizję zgrabnej sylwetki, obcisłej sukienki i bikini, tylko, co, jeśli nie będziesz miała siły, by się tym wszystkim cieszyć?

Skutki nieracjonalnej diety cud obejmują szerokie spektrum od (wydawałoby się) błahych, po bardzo poważne. Wśród nich są:

niski poziom energii życiowej,

zaburzenia miesiączkowania (mogą się pojawić już po kilku tygodniach odchudzającej diety cud),

wypadające włosy, szara cera i łamliwe paznokcie,

brak siły fizycznej będący następstwem utraty masy mięśniowej (zjadasz sama siebie),

większe ryzyko zawału serca,

zaburzenia nastroju, płaczliwość, aż do stanów depresyjnych włącznie,

obniżone libido

omdlenia i związane z nimi poważne w skutkach wypadki.

Straszenie cię nie jest naszym celem, ale zawsze szczerze piszemy o tym, z czym wiążą się decyzje o wprowadzeniu rygorystycznego odchudzania. Bez względu na to, co bierzesz pod uwagę: dietę odchudzającą, tabletki na odchudzanie, koktajle odchudzające, czy wczasy odchudzające najpierw zatrzymaj się i zastanów, gdzie będziesz za dwa lata, jak chcesz się wtedy czuć i wyglądać?

Skuteczne odchudzanie

Co się składa na skuteczne odchudzanie: utrata masy ciała, zmiana nawyków żywieniowych, utrzymanie nawyków żywieniowych i brak efektu jo-jo na przełomie co najmniej kilku lat. Skutecznym odchudzaniem nie jest schudnięcie 8 kg w 2 tygodnie i równie szybki efekt jo-jo przewyższający spadek wagi.

To ile można schudnąć w miesiąc?

Dietetycy podkreślają, że zdrowe tempo odchudzania wynosi od 0,5 do 1 kg tygodniowo i wartość ta nie wzięła się z niczego. Przede wszystkim zapamiętaj, że odchudzanie rozumiane jest jako utrata tkanki tłuszczowej, a nie innych tkanek ciała. Z tego powodu warto, byś w trakcie odchudzania regularnie wykonywała analizę składu ciała, by kontrolować zmiany.

Każdy organizm jest inny, każde ciało inaczej zareaguje na zastosowaną dietę odchudzającą. Nie można więc założyć, że przyjmując te same założenia każdy będzie chudł podobnie. Zdrowa dieta odchudzająca opiera się na ujemnym bilansie energetycznym tzn., że dostarczasz mniej energii (kcal) niż potrzebuje twoje ciało. Na tempo odchudzania ma wpływ stan zdrowia, wiek, płeć, aktywność fizyczna itd.

Pierwszym krokiem, jaki powinnaś wykonać jest więc obliczenie całodobowego zapotrzebowania energetycznego (fachowo całkowita przemiana materii - CPM).

To taka ilość kalorii, która zjedzona wraz z pożywieniem sprawi, że ani nie schudniesz, ani nie przytyjesz. Jeśli chcesz schudnąć kilogram w tkance tłuszczowej powinnaś stworzyć deficyt wysokości około 7000 kcal. Deficyt ten należy oczywiście rozłożyć w czasie.

Jeśli chcesz uzyskać tempo odchudzania na poziomie 0,5 kg tygodniowo odejmij od swojego dobowego zapotrzebowania 500 kcal.

Jeśli chcesz uzyskać tempo odchudzania na poziomie 1 kg tygodniowo odejmij od swojego dobowego zapotrzebowania 1000 kcal.

W ciągu miesiąca możesz schudnąć od 2 do 4 kg w tkance tłuszczowej. Spójrz na to w szerszej perspektywie. Po 2 miesiącach będziesz lżejsza o 4 do 8 kg, a po 3 już o 6 do 12 kg. Takie tempo odchudzania (wcale nie małe) minimalizuje ryzyko wystąpienia efektu jo-jo.

W praktyce



Twoje dobowe, normokaloryczne zapotrzebowanie wynosi: 2300 kcal.

Jeśli chcesz schudnąć 0,5 kg/tygodniowo komponuj dietę o wartości energetycznej 1800 kcal.

Jeśli chcesz schudnąć 1 kg/tygodniowo komponuj dietę o wartości energetycznej 1300 kcal.

