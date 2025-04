Kaloryczność jagodzianek nie jest niska, choć same jagody są niskokaloryczne. Wiele przetworów z jagodami może być uznanych za tuczące, ale za ich kaloryczność odpowiadają pozostałe składniki, głównie mąka i cukier. Sprawdź, kaloryczność popularnych jagodzianek, pierogów z jagodami i jagodowych przetworów i dowiedz się, jak wliczać jagody w zapotrzebowanie kaloryczne.

Kaloryczność jagodzianek ciężko jednoznacznie podać. Ogólnie to dość kaloryczna przekąska, która może mieć od 250 do nawet ponad 480 kcal w jednej bułeczce. Duża jagodzianka wielkości dłoni, czyli przyjmijmy, że taka o masie 120 g dostarcza ok. 310-483 kcal. Małe domowe jagodzianki mają ok. 250 kcal w sztuce. Kaloryczność jagodzianki zawsze jest wyższa, jeśli jest ona dodatkowo polana lukrem lub posypana cukrem pudrem.

Oto kaloryczność jagodzianek dostępnych w popularnych sklepach i piekarniach sieciowych:

Jagodzianka z Żabki ma 259 kcal/ 100 g.

Jagodzianka z Biedronki ma 316 kcal/ 100 g.

Jagodzianka z piekarni Grzybki ma 240 kcal/ 100 g.

Jagodzianki z Galerii Wypieków Lubaszka mają 269 kcal/ 100 g.

Jagodzianka z piekarni SPC ma 294 kcal/ 100 g.

Jagodzianka z piekarni Kłos ma 403 kcal/ 100 g.

Jagodzianka ze świeżymi jagodami Putka ma 281 kcal/ 100 g.

Jagodzianka z jagodą kamczacką Putka ma ok. 271 kcal/ 100 g.

Ile kalorii dostarcza jedna jagodzianka?

Kaloryczność na 100 g to jedna sprawa, a ilość energii, jaką dostarcza sztuka jagodzianki to inna sprawa, bo producenci wypiekają ciastka różnej gramatury — nie zawsze jest to 100 g. Abyś nie musiała ważyć i przeliczać kaloryczności na 1 sztukę, podajemy kaloryczność jagodzianek w całości:

Jagodzianka z Żabki (120 g) ma 310 kcal.

Jagodzianka z Biedronki (100 g) ma 316 kcal.

Jagodzianka z piekarni Grzybki ma 240 kcal/ 100 g.

Jagodzianki z Galerii Wypieków Lubaszka (100 g) mają 269 kcal w sztuce.

Jagodzianka z piekarni SPC (100 g) dostarcza 294 kcal.

Jagodzianka z piekarni Kłos (120 g) ma 483 kcal.

Jagodzianka ze świeżymi jagodami Putka (90 g) dostarcza 252,9 kcal.

Jagodzianka kamczacka Putka (100 g) ma ok. 271 kcal.

fot. Klasyczna jagodzianka ma ok. 380 kcal i waży 120 g/Adobe Stock, yanek

Jagody nie są tuczące same w sobie, ale zwróć uwagę, na to, że w potrawach z jagodami jest często też dużo cukru. Miska jagód z jogurtem naturalnym będzie dietetycznym posiłkiem, ale już naleśniki z jagodami obsypane cukrem i podane z bitą śmietaną, mają naprawdę sporo kalorii.

Potrawy z jagodami, do których sama dodajesz cukru i możesz go kontrolować, wliczaj w dzienne zapotrzebowanie. Zachowuj szczególny umiar, sięgając po jagodzianki, pierogi z jagodami, słodzone dżemy jagodowe, naleśniki z jagodami i inne przetwory, które mogą być bombą cukrową i kaloryczną. Jagody na odchudzanie to dobry pomysł, ale wyroby z jagodami już niekoniecznie.

Kaloryczność jagód: ile kcal mają jagody?

Jagody mają ok. 45 kcal w 100 g. Kaloryczność jagód różni się w różnych źródłach. Niektóre tablice kalorii podają, że jagody mają 38 kcal/ 100 g, inne mówią o wartości w przedziale 40-45 kcal, aż do wartości 51 kcal/100 g.

Za średnią kaloryczność jagód można uznać więc ok. 45 kcal/ 100 g. Niezależnie od tego, jaką wartość wybierzesz, jagody dostarczają niewielu kalorii i nie tuczą. Jagody nie są więc kaloryczne. Szklanka jagód dostarcza ok. 65 kcal.

Pierogi z jagodami mają ok. 200 kcal/ 100 g. Ich dokładna kaloryczność zależy jednak od:

stosunku ciasta pierogowego do jagód,

tego, czy słodzisz jagody do farszu, czy nie,

tego, jak grube jest ciasto,

wielkości pierogów.

Średni pieróg z jagodami waży ok. 45 g i dostarcza ok. 90 kcal. Porcja pierogów z jagodami (6 sztuk) to ok. 630 kcal.

Jeśli jesz pierogi z jagodami z cukrem i śmietaną, dolicz do tego:

Ok. 25 kcal na każdą łyżkę (18 g) śmietany 12%.

Ok. 45 kcal na każdą łyżkę (25 g) śmietany 18%.

20 kcal na każdą wykorzystaną łyżeczkę cukru.

Chcesz poznać kaloryczność przetworów z jagód? Oto najpopularniejsze z nich:

Dżem jagodowy o pełnej zawartości cukru dostarcza ok. 197 kcal/ 100 g.

o pełnej zawartości cukru dostarcza ok. 197 kcal/ 100 g. Dżem jagodowy niskosłodzony dostarcza 142 kcal/ 100 g.

Dżem jagodowy bez cukru dostarcza ok. 120 kcal/ 100 g.

Sok jagodowy ma ok. 47 kcal/ 100 ml.

ma ok. 47 kcal/ 100 ml. Suszone jagody (w tej formie jagody stosuje się na biegunki) dostarczają ok. 367 kcal/ 100 g.

Jogurty pitne o smaku jagodowym mają różną kaloryczność zależną od tego, czy to jogurt bez cukru, czy cukier do niego dodano.

Jogurt pitny bez cukru o smaku jagodowym (firmy Pilos) ma 54 kcal/ 100 ml.

Jogurt pitny jagodowy (firmy Piątnica) ma 78 kcal/ 100 ml.

Domowy koktajl jagodowy może mieć różną liczbę kalorii. W takiej formie możesz sama decydować, czy robisz koktajl jagodowy niskokaloryczny, czy koktajl jagodowy „na masę”, podbijający kaloryczność jadłospisu. Pierwsza wersja sprawdzi się dla osób mało aktywnych i dbających o linię, druga jest przeznaczona dla sportowców, osób starających się przytyć i ruchliwych dzieci.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 22.06.2022.

