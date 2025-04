Kaloryczność malin wynosi ok. 45 kcal/100 g, w zależności od źródeł informacji. Maliny są niskokaloryczne i można jeść je na diecie odchudzającej. Właściwości prozdrowotne malin jeszcze bardziej zachęcają do częstego włączania ich do diety.

Spis treści:

Kaloryczność malin zależy od gatunku maliny, stopnia dojrzałości i zawartości wody. To dlatego kaloryczność malin jest różna w różnych najbardziej popularnych źródłach tabeli kalorii.

Uśredniając dane z różnych źródeł, maliny mają najprawdopodobniej ok. 45 kcal w 100 g.

Kaloryczność malin to 43 kcal/ 100 g wg. publikacji „Tabele składu i wartości odżywczej” H. Kuchnatowicz, PZWL.

Kaloryczność malin to 52 kcal/ 100 g wg. amerykańskiej bazy danych USDA.

Więcej kalorii będzie w malinach dojrzałych, słodkich, zebranych jesienią lub późnym latem. Niższą kaloryczność mogą mieć jędrne, wczesne maliny.

Koszyczek malin waży 250 g i ma ok. 112,5 kcal.

Duży koszyczek malin waży ok. 500 g i ma 225 kcal.

Garść malin (70 g) ma ok. 30 kcal.

Mrożone maliny mają prawie tyle samo kcal, co maliny świeże (ok. 45 kcal/ 100 g). Jeśli sama mroziłaś maliny i nie są one oblepione lodem, możesz z powodzeniem traktować masę malin mrożonych tak, jak świeżych.

Jeśli kupiłaś mrożone maliny w sklepie i widzisz na nich sporo kryształków lodu, być może kaloryczność malin mrożonych na 100 g będzie nieznacznie niższa, niż w malinach świeżych. Więcej wody w malinach, to ich większa masa. Różnice są jednak nieznaczne, nie musisz ich uwzględniać w liczeniu kalorii.

Niezależnie od tego, jakiem gatunkiem malin dysponujesz, maliny nie są tuczące. Mają bardzo mało kalorii na 100 g w porównaniu z innymi owocami. Mniej kalorii niż maliny mają np. truskawki, ale z drugiej strony mają one mniej sycącego błonnika pokarmowego.

Maliny nie tuczą właśnie ze względu na błonnik pokarmowy. To owoce z czołówki rankingu produktów o najwyższej zawartości błonnika w 100 g. W 100 g malin znajdziesz aż 6,7 g błonnika. To naprawdę dużo.

Błonnik powoduje, że po zjedzeniu malin jesteś syta, a jednak nie dostarczyłaś sobie wcale dużo energii. Ułatwia to naturalne utrzymanie niskokalorycznej diety, bez konieczności liczenia kalorii.

Kaloryczność dżemu malinowego może być różna. Zależy przede wszystkim od składu, zawartości owoców i dodanego cukru.

100 g dżemu malinowego bez cukru (marki Devaldano) dostarcza 74 kcal/ 100 g.

100 g dżemu malinowego pełnosłodkiego to ok. 247 kcal/ 100 g.

to ok. 247 kcal/ 100 g. 100 g dżemu malinowego niskosłodzonego to ok. 155 kcal/ 100 g.

W przeprowadzonych przez nas poszukiwaniach syropu malinowego z dobrym składem, przeglądnęłyśmy składy i kaloryczność wielu produktów. Syropy malinowe dostępne w popularnych hipermarketach zawierają bardzo mało malin, mają za to dużo cukru lub syropu fruktozowo-glukozowego.

100 g syropu malinowego z supermarketu (o niskiej zawartości malin) dostarcza ok. 324 kcal.

100 g syropu malinowego o zawartości malin >50% dostarcza ok. 210 kcal.

W rozrobionym z wodą syropie malinowym według wskazań producenta jest ok. 28 kcal/ 100 ml.

100 ml soku malinowego 100% dostarcza ok. 42 kcal.

