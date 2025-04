Ile kalorii na redukcji powinno się spożywać, by działania przyniosły pożądane efekty? Dieta redukcyjna jest konkretnym i ściśle określonym planem żywieniowym. Musi być stworzona indywidualnie i dopasowana do konkretnych potrzeb, ze względu na metabolizm i zapotrzebowanie kaloryczne. Dlatego nie sposób podać konkretnej, uniwersalnej ilości kalorii na redukcji – to kwestia indywidualna dla danej osoby. Jak wyliczyć, ile kalorii trzeba spożywać na redukcji?

Na czym polega dieta redukcyjna?

Dieta redukcyjna polega na stałym utrzymaniu deficytu kalorii. Trzeba jednak pamiętać, że to nie tylko zamiana wysokokalorycznych, solidnych posiłków na te lekkostrawne i o ograniczonej ilości kalorii. W takim przypadku byłaby to po prostu zdrowa, zracjonalizowana dieta. Na diecie redukcyjnej możesz inspirować się gotowymi propozycjami posiłków, na przykład jadłospisem Ewy Chodakowskiej na 7 dni. Redukcja polega na spaleniu nadmiaru tkanki tłuszczowej, lecz przy jednoczesnym uwypukleniu mięśni. Nie jest to więc sposób na redukcję wagi u osób otyłych. Zapotrzebowanie na kalorie w ciągu dnia uzależnione jest od kilku czynników: płci, wzrostu, wagi, a także trybu życia. Na podobnej podstawie wylicza się również, ile kalorii na redukcji spożywać.

Ile kalorii na redukcji? Jak liczyć?

Aby ustalić ilość kalorii potrzebnych do redukcji, potrzebne jest obliczenie PPM – czyli podstawowej przemiany materii, a także współczynnik aktywności. Podstawową przemianę materii przelicza się mnożąc masę ciała x 24. Do wyniku należy jeszcze dodać współczynnik aktywności. Jego wartości odpowiadają stopniowi aktywności fizycznej:

1,4 – 1,5 – duża aktywność, dużo ruchu (praca fizyczna i codzienne treningi)

1,3 – 1,4 – również duża aktywność (praca lekka fizyczna i codzienne treningi)

1,1- 1,2 – średnia aktywność (praca siedząca i treningi kilka razy w tygodniu)

1 – mała aktywność (praca siedząca, brak treningów).

Zapotrzebowanie na kalorie oblicza się więc według wzoru: PPM * współczynnik aktywności * 0,2.

