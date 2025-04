Śliwki mogą wspomóc odchudzanie, jeśli mądrze wprowadzisz je do jadłospisu. Świeże śliwki nie są tuczące i mogą występować w diecie na odchudzanie. Suszone śliwki i śliwki w czekoladzie mają więcej kalorii i warto jeść je z uwagą, jeśli się odchudzasz.

Świeże śliwki kalorie

Średnia świeża śliwka waży ok. 55 g i ma 27 kcal. Śliwki mają ok. 49 kcal/ 100 g.

Śliwka węgierka jest mniejsza i waży ok. 13 g, dostarcza tylko 6 kcal. Śliwki węgierki dostarczają ok. 46 kcal/ 100 g.

Wartość odżywcza śliwek mirabelek ok. 45 kcal w 100 g. Pojedyncza mirabelka waży zaledwie ok. 10 g. Jedna śliwka mirabelka dostarcza więc niecałe 5 kcal.

Suszone śliwki kalorie

Suszone śliwki są znacznie bardziej kaloryczne niż śliwki świeże. 100 g suszonych śliwek to ok. 282 kcal. Jedna pojedyncza suszona śliwka dostarcza 20 kcal i waży 7 g. Garść suszonych śliwek to ok.50 g i 141 kcal.

Dżem śliwkowy kalorie

Dżem śliwkowy może mieć różną kaloryczność w zależności od tego, czy to dżem bez cukru, powidła, czy dżem mocno słodzony. Powidła śliwkowe dostarczają ok. 216 kcal/ 100 g. Dżem śliwkowy ma podobną kaloryczność: 251 kcal/ 100 g. Mniej kalorii ma np. fit nutella ze śliwek, do której nie dodano cukru.

Śliwki w czekoladzie kalorie

Pojedyncza śliwka nałęczowska w czekoladzie to ok. 20 g i 87 kcal. Śliwki w czekoladzie dostarczają ok. 434 kcal/ 100 g. To wysokokaloryczny słodycz.

Knedle ze śliwkami kalorie

Knedle ze śliwkami dostarczają różną ilość kalorii w zależności od wykorzystanego przepisu na śliwkowe knedle. Średnio knedle ze śliwkami mają ok. 140 kcal/ 100 g. Pojedynczy knedel waży ok. 60 g i dostarcza ok. 80 kcal.

Świeże śliwki zdecydowanie nie są tuczące. Można uznać je za owoc dobry na odchudzanie, ponieważ jedną z właściwości śliwek jest wspomaganie trawienia. Śliwki pomagają pozbyć się zaparć, częstych u osób mających problem ze schudnięciem. Mogą przywrócić naturalny rytm wypróżnień.

Śliwki nie mają też za dużo kalorii w porównaniu do ogólnej kaloryczności owoców, śliwki cechują się średnią kalorycznością. Mają więcej kcal niż truskawki, ale mniej niż banany lub winogrona. W każdej diecie znajdzie się miejsce na porcję śliwek.

Suszone śliwki są już z kolei bardziej kaloryczne i trzeba zachować umiar z ich jedzeniem. Kilka sztuk w porannej owsiance będzie sprzyjało odchudzaniu, ale już całe opakowanie zjedzone jako przekąska może nie sprzyjać utracie masy ciała.

Odchudzając się, możesz jeść nawet śliwki w czekoladzie, ale maksymalnie 1 lub 2 sztuki na raz. Jeśli nie możesz się powstrzymać przed zjedzeniem większej porcji, lepiej całkiem z nich zrezygnuj.

