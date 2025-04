Podczas kolacji wigilijnej zdecydowanie nie powinnaś liczyć kalorii i zawracać sobie głowy makroskładnikami świątecznych potraw. Jeśli jednak zastanawiasz się nad tym, jak nie przytyć w święta, szybkie zapoznanie się z ogólną kalorycznością świątecznych dań pozwoli ci dokonywać mądrych wyborów przy świątecznym stole.

Świąteczne biesiadowanie przy zastawionym stole to czysta przyjemność i tradycja. Wokół znajduje się tyle pokus, że często podczas świątecznego dnia, pochłaniamy nawet dwa razy więcej kalorii, niż normalnie. Dzienne zapotrzebowanie kaloryczne dla kobiety to ok. 2500 kcal, a świąteczny dzień może dostarczyć ich nawet 5-6 tysięcy.

Choć taka bomba kaloryczna raz do roku nie powinna zaszkodzić twojej figurze. Warto mieć jednak świadomość, ile kalorii mają poszczególne tradycyjne świąteczne dania. Nie chodzi o to, byś sobie ich odmawiała, ale po prostu kontroluj porcje tych bardziej kalorycznych elementów uczty, by nie zakończyć grudnia o kilka kilogramów cięższa.

Przy wybieraniu świątecznych potraw przyda się oczywiście zdrowy rozsądek. Zastosuj nasze rady, które opracowałyśmy, by pomóc ci nie przytyć w grudniu.

Musisz pogodzić się z tym, że kaloryczność świątecznych potraw może być niedoszacowana. Każdy ma inne receptury na tradycyjne potrawy wigilijne. Więcej panierki przy smażonym karpiu, więcej cukru w serniku, to oczywiście wyższa kaloryczność. Przedstawiamy w poniższym zestawieniu uśrednione wartości.

Nawet jeśli jesteś w procesie odchudzania, nie licz dokładnie kaloryczności świątecznych potraw w święta. Skup się na relacjach z rodziną i nie traktuj jedzenia priorytetowo. Zapomnij o wadze kuchennej na kilka dni. Jedz intuicyjnie, staraj się słuchać swojego ciała i nie przesadzaj. Przejrzyj kaloryczność potraw odpowiednio wcześniej przed świętami, aby wiedzieć, które potrawy są dla ciebie korzystniejsze.

Jeśli sama przygotowujesz kolację wigilijną, skorzystaj z fit wersji potraw świątecznych, a idąc w gości, zabierz ze sobą fit ciasto świąteczne.

By ułatwić ci porównanie kaloryczności popularnych świątecznych potraw, przedstawiamy wartości w kcal na 100 g. To najprostszy sposób na porównanie dań. Pamiętaj jednak, że duże znaczenie ma też porcja.

Jeśli nie znajdziesz któregoś z interesujących cię dań na poniższej liście, możesz skorzystać z poręcznego serwisu ilewazy.pl, który obrazowo pokazuje kaloryczność potraw i produktów na fotografiach. Przydatna może być też jedna z aplikacji do liczenia kalorii.

Kaloryczność świątecznych zup

Barszcz wigilijny z uszkami - 82 kcal/ 100 g,

Czysty barszcz - 18 kcal/ 100 g,

Czysta zupa grzybowa - 15 kcal/ 100 g,

Lekko zabielana zupa grzybowa - 30 kcal/ 100 g,

Zupa grzybowa ze śmietaną i kluskami - 48 kcal/ 100 g,

Grzybowa zupa krem - 48 kcal/ 100 g.

Kaloryczność ryb świątecznych

Karp smażony z panierką - 220 kcal/ 100 g,

Karp w galarecie z warzywami - 137 kcal/ 100 g,

Karp pieczony - 147 kcal/ 100 g,

Śledzie w śmietanie - 97 kcal/ 100 g,

Śledzie w oleju - 300 kcal/ 100 g,

Śledzie korzenne - 275 kcal/ 100 g,

Ryba po grecku - 140 kcal/100 g.

fot. Karp smażony/ Adobe Stock, zi3000

Kaloryczność świątecznych ciast i słodkości

Piernik staropolski - 352 kcal/ 100 g,

Lukrowane pierniczki - 350 kcal/ 100 g,

Keks z bakaliami - 384 kcal/ 100 g,

Jabłecznik na kruchym cieście - 348 kcal/ 100 g,

Drożdżowy makowiec - 291 kcal/ 100 g,

Kutia - 250 kcal/ 100 g,

Kluski z makiem - 290 kcal/ 100 g,

Piernik czekoladowy - 301 kcal/ 100 g,

Sernik wiedeński - 254 kcal/ 100 g,

Sernik na zimno - 233 kcal/ 100 g.

fot. Ciasta świąteczne/ Adobe Stock, zi3000

Kaloryczność pozostałych potraw świątecznych

Kapusta z grzybami - 80 kcal/ 100 g,

Kapusta z grochem - 77 kcal/ 100 g,

Pierogi z kapustą - 170 kcal/ 100 g,

Pierogi z kapustą i grzybami - 171 kcal/ 100 g,

Pierogi ruskie - 218 kcal/ 100 g,

Uszka z kapustą i grzybami - 242 kcal/ 100 g,

Paszteciki drożdżowe z grzybami - 310 kcal/ 100 g,

Paszteciki drożdżowe z kapustą i grzybami - 260 kcal/ 100 g,

Krokiety panierowane z kapustą i grzybami - 237 kcal/ 100 g,

Łazanki - 147 kcal/ 100 g,

Kompot z suszu słodzony - 133 kcal/ 100 ml,

Kompot z suszu bez cukru - 50 kcal/ 100 ml,

Sałatka jarzynowa z majonezem - 240 kcal/ 100 g,

Bigos - 112 kcal/ 100 g.

Jeśli przygotowujesz się do dietetycznej Wigilii, musisz poznać top dietetyczne potrawy świąteczne. Nie odmawiaj sobie postnych zup świątecznych: śmiało popijaj czysty barszcz i zjedz talerz zupy grzybowej. To najmniej kaloryczne dania wigilijne.

Jeśli masz wybór, wybierz kompot z suszu bez dodatku cukru.

Wybierz rybę z pieca lub w galarecie. Jeśli masz ochotę na śledzia, mniej kalorii ma ten w śmietanie niż śledź w oleju.

Jedz śmiało też wszystkie dania z kapusty: kapustę z grochem, kapustę z grzybami i bigos. Prozdrowotne właściwości kiszonej kapusty są szerokie.

Wybierając świąteczne desery i słodkości, kieruj się swoimi upodobaniami. Nie ma znaczących różnic w kaloriach dostarczanych przez ciasta. Wszystkie są kaloryczne w klasycznych wersjach i tutaj najbardziej liczy się umiar, a nie odpowiedni wybór potrawy.

