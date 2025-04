Ile kalorii mają frytki – z oleju, piekarnika lub frytownicy? A z dodatkiem ketchupu lub majonezu?

Jeśli zastanawiasz się, ile kalorii mają frytki, to dobry adres. Kaloryczność frytek zależy od wielkości porcji, sposobu ich przygotowania i dodatków, z jakimi zostaną podane. Jedno jest pewne: najlżejsze frytki to te przygotowane samodzielnie w domu i wyjęte z piekarnika. Porcja 100 g frytek ma od 115 do 300 kcal.