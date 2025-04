Ile kcal ma ryż? Tyle, ile jest jego odmian i gramatur porcji. 100 g ryżu ugotowanego to od 115 do 151 kcal, a najbardziej kaloryczny jest ryż pełnoziarnisty. Choć ryż pełnoziarnisty jest najbardziej kaloryczny, to część tej energii nie zostanie przechwycona przez organizm, ale przez bakterie bytujące w jelitach. Dlatego, choć jest najbardziej kaloryczny, to nie znaczy, że jest najbardziej tuczący, za to na pewno jest zdrowszy!

Spis treści:

Poniżej wartość energetyczna 100 g ryżu przed ugotowaniem:

ryż biały kcal – 345,

ryż brązowy kcal – 335,

ryż basmati kcal – 351,

pełnoziarnisty ryż basmati kcal – 351,

ryż jaśminowy kcal – 348,

ryż dziki kcal – 357,

ryż pełnoziarnisty parboiled kcal – 352,

ryż pełnoziarnisty czarny kcal – 351 kcal,

Torebka ryżu kcal

W torebce jest 100 g ryżu. Po ugotowaniu ten sam woreczek zaczyna ważyć więcej, gdyż ziarenka wchłaniają wodę, zwiększając swoją objętość i masę. Nie zmienia to jednak kaloryczności. Torebka czy też woreczek ryżu zarówno przed jak i po ugotowaniu ma tyle samo kalorii. Np. torebka białego ryżu po ugotowaniu ma 345 kcal – tyle samo, co ta sama torebka przed ugotowaniem.

Wartość energetyczna 100 g ryżu gotowanego:

ryż biały kcal – 120,

ryż brązowy kcal – 118,

ryż basmati kcal – 115,

pełnoziarnisty ryż basmati kcal – 117,

ryż dziki kcal – 137,

ryż parboiled kcal – 118,

ryż pełnoziarnisty czarny kcal – 151 kcal.

Zupa pomidorowa z ryżem - kcal

Zupa pomidorowa z ryżem niezabielana nie jest zbyt kaloryczna. W 100 g znajduje się ok. 71 kcal. Jednak zwykle jada się jej więcej niż 100 g. Średnio talerz zupy pomidorowej mieści porcję o gramaturze ok. 220 g i zawiera ok. 156 kcal.

Jeśli zupa pomidorowa z ryżem zostanie zabielona mlekiem albo śmietaną, jej kaloryczność wzrośnie:

łyżka mleka 2% tłuszczu – ok. 6 kcal,

łyżka śmietany 18% – ok. 47 kcal.

Ryż na mleku kcal

Jedną z najmniej kalorycznych propozycji jest ryż na mleku, który możesz przygotować w dowolnej wersji – na mleku krowim, kozim lub napoju sojowym czy owsianym. W zależności rodzaju mleka zmieni się nieznacznie wartość energetyczna dania. Pamiętaj także o zawartości tłuszczu w mleku, jakiego używasz do jego przygotowania.

Ryż na mleku (100 g) = ok. 65 kcal.

Ryż z jabłkami kcal

Kolejną propozycją jest ryż z jabłkami i cynamonem podawany na zimno lub na ciepło. Użyj szarej renety, lobo lub jonagold, by podkreślić kwaskowy smak owoców. W podstawowej wersji użyte jest mleko krowie, cynamon i cukier. Jeżeli szukasz propozycji deserowej, podaj go ze śmietaną.

Ryż z jabłkami (100 g) = ok. 155 kcal,

Ryż z jabłkami (100 g) i bitą śmietaną (1 łyżka) = ok. 190 kcal.

Dania wytrawne z ryżem - kcal

Dania wytrawne z ryżem na obiad są najczęściej komponowane z mięsem i warzywami. Włoska odmiana ryżu arborio jest wykorzystywana do zrobienia risotto na maśle, białym winie z dodatkami. Oto kaloryczność dań wytrawnych z ryżem:

Risotto grzybowe (100 g) = ok. 300 kcal,

Risotto z mięsem (100 g) = ok. 230 kcal,

Risotto z mięsem i warzywami (100 g) = ok. 190 kcal.

Ryż składa się ze strawnej skrobi i specjalnego rodzaju węglowodanów, zwanych skrobią oporną, co według najnowszych badań może mieć kluczowe znaczenie dla kontroli wagi.

Ludzie nie mają enzymów potrzebnych do trawienia opornej skrobi, więc nie jest przekształcana w cukier i szybko wchłaniane w krwiobiegu, jak strawna skrobia. Zamiast tego omija ona jelito cienkie i jest metabolizowana w okrężnicy, gdzie ulega fermentacji do krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, które odżywiają zdrowe kolonie bakterii jelitowych.

Im bardziej oporna jest skrobia, tym mniej kalorii z tej skrobi pochłania organizm. W oporną skrobię bogate są rośliny strączkowe, fasola, produkty pełnoziarniste, nieugotowane ziemniaki i niedojrzałe banany.

Jeżeli chcesz, aby ryż był mniej kaloryczny (zawierał więcej skrobi opornej):

Zacznij od gotowania wody i mycia ryżu oddzielnie w pojemniku. Dodaj olej kokosowy do wrzącej wody. Zważ, ile gotujesz ryżu – ok. 2-3% jego wagi to waga dodanego oleju kokosowego. Umieść biały ryż w garnku i pozwól mu się gotować jak zwykle. Po zakończeniu umieść go w lodówce na około 12 godzin przed jedzeniem.

Procedura ta pozwala zwiększyć ilość skrobi opornej nawet o 10 razy. Choć fenomen ten odkryto podczas badań naukowych, to nie podano, o ile spadnie kaloryczność ryżu dzięki temu procesowi.

