Kaloryczność pomidorów jest niewielka. Pomidory mają ok. 20 kcal w 100 g, ale kcal pomidorów będzie się wahać przy różnych gatunkach lub przetworach pomidorowych. Sprawdź, jak liczyć kalorie z pomidorów, by się nie pomylić, dowiedz się czy warto jeść pomidory na diecie odchudzającej i odkryj, które pomidory mają najwięcej kalorii.

Spis treści:

Kaloryczność klasycznych pomidorów prezentuje się następująco:

Średni pomidor waży ok. 170 g i ma 32 kcal .

. 100 g pomidorów to ok. 20 kcal.

Plaster pomidora waży ok. 20 g i ma 4 kcal.

Pomidor bawole serce - kalorie

Pomidor bawole serce jest większy i waży ok. 200 g, ma 38 kcal.

Pomidor bawole serce ma ok. 19 kcal/ 100 g.

Pomidory żółte i czarne - kalorie

Średni pomidor żółty waży ok. 250 g i dostarcza 40 kcal.

Rzymski (podłużny) pomidor śliwkowy żółty waży ok. 150 g i dostarcza ok. 29 kcal.

Żółte pomidory dostarczają ok. 19 kcal/ 100 g.

Pomidor Kumato (tzw. czekoladowy, czarny pomidor) waży ok. 150 g i dostarcza 30 kcal w sztuce.

100 g pomidorów Kumato dostarcza 20 kcal.

Pomidor koktajlowy - kalorie

100 g pomidorów koktajlowych to ok. 19 kcal.

Jeden pomidor koktajlowy waży ok. 20 g i to 4 kcal.

Pomidor malinowy kcal

Pomidory malinowe mają ok. 23 kcal/ 100 g.

Średni pomidor malinowy to 200 g, ma on więc ok. 46 kcal.

Pomidor daktylowy - kalorie

Kaloryczność pomidorów daktylowych jet taka sama, jak kaloryczność pomidorów koktajlowych. Jeden pomidor daktylowy waży ok. 20 g i dostarcza 4 kcal. Pomidory daktylowe w 100 g mają 19 kcal.

Suszony pomidor kcal

Suszone pomidory mają najwięcej kalorii z wszystkich przetworów pomidorowych. To przez to, że najczęściej można je kupić w oleju. Plaster suszonego pomidora w oleju waż ok. 20 g i ma 43 kcal.

Kaloryczność suszonych pomidorów z oleju wynosi 213 kcal/ 100 g, po odcedzeniu oleju.

Pomidor suszony na słońcu bez oleju ma już mniej kcal. Plaster pomidora suszonego waży ok. 7 g i ma 16 kcal. 100 g pomidorów suszonych na słońcu dostarcza 229 kcal.

Pomidor zielony kcal

Zielone pomidory mają ok. 19 kcal/ 100 g. To najmniej kalorii ze wszystkich pomidorów. Zielone pomidory są tak niskokaloryczne, bo mają najmniej cukrów, które pojawiają się w pomidorach przy dojrzewaniu w słońcu.

Chcesz wiedzieć, ile kalorii mają przetwory pomidorowe? Oto zebrane kaloryczności wszystkich przetworów pomidorowych pochodzące z portalu ilewazy.pl.

Pomidory na maśle - kcal

100 g podsmażonych na maśle pomidorów dostarcza ok. 93 kcal. W szklance podsmażonych pomidorów jest 251 kcal.

Pomidory w puszce - kcal

100 g pomidorów w puszce dostarcza 20 kcal. W pełnej puszce pomidorów jest więc ok. 80 kcal. Łyżka pomidorów z puszki to tylko 3 kcal.

Sok pomidorowy - kcal

100 g soku pomidorowego dostarcza ok. 14 kcal. W szklance soku pomidorowego jest ok. 23 kcal. Sok pomidorowy jest bardzo dietetyczny.

Pomidory z bazylią z puszki dostarczają ok. 32 kcal/100 g. Pełna puszka pomidorów z bazylią to ok. 128 kcal.

Ketchup - kcal

Kaloryczność ketchupu jest różna. Ketchupy z dobrym składem mają od 93 do 123 kcal.

Zupa krem z pomidorów - kcal

Kaloryczność zupy krem z pomidorów zależy od jej receptury. Gotowe zupy krem z pomidorów mają ok. 38 kcal na 100 ml. Oznacza to, że w porcji zupy o objętości 400 ml, dostarczasz sobie 152 kcal. Krem z pomidorów to bardzo niskokaloryczna zupa, ale miej świadomość, że dodatki (grzanki, mozzarella, pestki) podbiją jej kaloryczność.

Pomidory są bardzo dietetyczne i niskokaloryczne. Nie wahaj się i stosuj je obficie w kuchni. Różnice pomiędzy kalorycznością poszczególnych gatunków pomidorów i pomidorów o różnym stopniu dojrzałości, są niewielkie. Nie mają dużego znaczenia w planowaniu zdrowej diety. Wszystkie pomidory zdecydowanie warto jeść, na diecie odchudzającej, redukcji, masie, lub po prostu, jeśli starasz się przestrzegać zdrowej diety. Ze względu na niską zawartość cukru, pomidory mogą jeść też cukrzycy.

Choć kaloryczność pomidorów jest wyższa niż np. kaloryczność cukinii, pomidory są bardziej wartościowe pod względem wartości odżywczych i są jednymi z najzdrowszych letnich warzyw. Warto je jeść przez cały rok, bo przetwory pomidorowe mają dużo likopenu i są równie zdrowe (a nawet zdrowsze), co świeże pomidory zerwane w szczycie sezonu.

Czy na diecie można jeść pomidory?

Na diecie odchudzającej można jeść świeże pomidory i pomidory z puszki nawet bez limitu. Ograniczenia powinno się wprowadzić przy jedzeniu pomidorów podsmażanych i pomidorów suszonych z oleju. Z pomidorów powstają najlepsze dietetyczne sosy do makaronu, kaszy lub zapiekanek. Najzdrowsze pomidory to wbrew pozorom właśnie pomidory przetworzone, np. w formie przecieru.

