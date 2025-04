Kaloryczność piwa różni się w zależności od rodzaju napoju. Ważna jest nie tylko zawartość alkoholu. Przyjmuje się, że ciemniejsze piwa są bardziej kaloryczne od piw jasnych, a te o większej zawartości alkoholu bardziej kaloryczne od piw lżejszych czy piwa bezalkoholowego. Te informacje wystarczy zapamiętać, aby dokonywać lepszego wyboru, jeśli ktoś zwraca uwagę na kaloryczność napojów i zastanawia się, czy piwo tuczy. Nie trzeba zapamiętywać, ile kalorii ma piwo tej czy tamtej marki, o ile sięga się po nie sporadycznie.

Reklama

Spis treści:

Poniżej kaloryczność 0,5 l piwa różnego rodzaju, a w nawiasie podajemy wartość energetyczną piwa na 100 ml – w końcu nie zawsze trzeba opróżniać całą butelkę. Średnio przyjmuje się, że kaloryczność jasnego piwa to ok. 40 kcal w 100 ml i 200 kcal w 500 ml. Sprawdźmy jednak, ile kalorii ma piwo jasne różnych marek:

Piwo jasne kcal:

Beck's – 195 kcal (39 kcal/100 ml),

Carlsberg – 160 kcal (33 kcal/100 ml),

(33 kcal/100 ml), Corona – 210 kcal (42 kcal/100 ml),

Heineken – 175 kcal (35 kcal/100 ml),

Lech – 205 kcal (41 kcal/100 ml),

Leżajsk – 225 kcal (45 kcal/100 ml),

Okocim – 210 kcal (42 kcal/100 ml),

Pilsner – 215 kcal (43 kcal/100 ml),

piwo imbirowe – 210 kcal (42 kcal/100 ml),

Królewskie – 230 kcal (46 kcal/100 ml),

Lager – 215 kcal (43 kcal/100 ml),

pszeniczne – 225 kcal (39 kcal/100 ml),

słodowe – 185 kcal (39 kcal/100 ml),

Redd's – 220 kcal (44 kcal/100 ml),

Tyskie – 320 kcal (64 kcal/100 ml),

(64 kcal/100 ml), Warka – 245 kcal (49 kcal/100 ml),

Żubr – 255 kcal (51 kcal/100 ml),

Żywiec – 245 kcal (49 kcal/100 ml),

Kaloryczność piwa z sokiem będzie nieco wyższa, gdyż do piwa zwykle dolewa się syrop, czyli sok o bardzo dużej zawartości cukru. Co prawda nie leje się go bardzo dużo, ale to kolejne cukry, które podbijają kaloryczność piwa. Można skorzystać też z naturalnego syropu z dobrym składem.

Piwo ciemne kcal

Przyjmuje się, że 500 ml ciemnego piwa dostarcza średnio 370 kcal, ale jak zwykle w przypadku średnich, wartość ta może znacznie różnić się od kaloryczności poszczególnych piw:

Kozel ciemne – 180 kcal w 500 ml (36 kcal w 100 ml),

porter (np. Żywiec) – 396 kcal w 500 ml (79 kcal w 100 ml),

w 500 ml (79 kcal w 100 ml), Guiness – 175 kcal w 500 ml (35 kcal w 100 ml).

Piwo 6% to tzw. piwo mocne, o zwiększonej zawartości alkoholu i kalorii. Średnio piwo mocne dostarcza ok. 50 kcal w 100 ml i 250 kcal w 500 ml. Jednak poszczególne piwa mocne mogą znacznie między sobą różnić się zawartością alkoholu i kalorycznością:

Desperados – 315 kcal w 500 ml (63 kcal/100 ml),

w 500 ml (63 kcal/100 ml), Dębowe Mocne – 265 kcal (53 kcal w 100 ml),

Okocim Mocne Dubeltowe – 250 kcal w 500 ml (50 kcal w 100 ml).

Ciekawostka: najmocniejszym piwem na świecie jest Snake Venom – ma 67,5% alkoholu. Sprzedawane jest w butelkach tylko 275 ml, a w każdej z nich jest aż 2025 kcal!

fot. Ile kalorii ma piwo/ Adobe Stock, Parilov

Nie zawsze brak zawartości alkoholu (lub znikoma jego ilość) w piwie oznacza, że napój jest wyjątkowo mało kaloryczny. Choć przyjmuje się, że średnio piwo bezalkoholowe ma 37 kcal w 100 ml, to w rzeczywistości wartość ta może bardzo się zmieniać w zależności od wybranego trunku bezalkoholowego:

Karmi Classic – 250 kcal w 500 ml (50 kcal w 100 ml),

w 500 ml (50 kcal w 100 ml), Lech Free – 120 kcal w 500 ml (24 kcal w 100 ml),

Żywiec 0% – 95 kcal w 500 ml (19 kcal w 100 ml)

w 500 ml (19 kcal w 100 ml) Warka Radler 0% – 190 kcal (38 kcal w 100 ml).

Artykuł pierwotnie opublikowano 12.01.2017 r

Reklama

Czytaj także:

Co ma więcej kalorii – piwo czy wino?

Drinki na bazie piwa – 8 przepisów

Czy piwo jest dobre na nerki? Obalamy mity