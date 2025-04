Kanapki na diecie odchudzającej

Kanapka może być pełnowartościowym posiłkiem nawet na diecie odchudzającej. Zwróć jednak uwagę, by nie jeść kanapek od rana do wieczora. W Polsce to dość powszechny problem – kanapka na śniadanie, obiad i kolację z serem lub szynką. Załóż sobie, że na kanapkę pozwalasz sobie raz dziennie, a pozostałe posiłki mają inną formę.

Jak przygotować zdrową kanapkę?

Krok 1

Wybierz dobry razowy chleb lub bułkę grahamkę.

Krok 2

Posmaruj pieczywo hummusem lub skrop oliwą z oliwek.

Krok 3

Dołóż źródło białka – pieczoną pierś z indyka, jajko na twardo, ser mozzarella.

Krok 4

Uzupełnij kanapkę minimum 2 gatunkami warzyw (możesz dodać ich więcej).

Czym wyróżnia się pieczywo razowe?

Nie warto jeść białego chleba i bułek kajzerek! Dlaczego? To produkt bezwartościowy, który poza węglowodanami dostarcza niewiele innych składników odżywczych. Złej jakości pieczywo często bywa także konserwowane chemicznie. Bułki kajzerki mają wysoki indeks glikemiczny i są źródłem pustych kalorii.

Pieczywo razowe z dodatkiem ziaren dostarcza:

błonnika pokarmowego,

witamin z gr. B,

cynku,

żelaza.

Im większy jest udział mąki razowej tym niższy indeks glikemiczny pieczywa. Zdrowa kanapka syci na długo, zapobiega atakom głodu i stabilizuje stężenie glukozy we krwi.

Kupuj pieczywo z jak najkrótszym składem.

Dobry chleb to wyłącznie:

mąka razowa zakwas/drożdże woda sól ziarna

Niskokaloryczne pieczywo nie zawsze jest lepsze

Nie patrz tylko na to, ile pieczywo ma kalorii! W przypadku chleba nie jest to najważniejsze. Składniki, które decydują o wysokiej wartości odżywczej chleba np. mąka razowa, nasiona słonecznika, pestki dyni, orzechy są produktami dość kalorycznymi.

Zwróć uwagę, że wbrew powszechnej opinii chleb chrupki nie jest wcale niskokaloryczny. Jest wyłącznie lekki! Kromka ma zaledwie 7 g i 25 kcal, ale już 100 g chrupkiego chleba to 360 kcal. Dla porównania 100 g razowego chleba żytniego to 227 kcal.

Ile kalorii ma pieczywo?

Zobacz, ile kalorii mają najpopularniejsze bułki i rodzaje chleba. Kaloryczność podajemy dla ilości, które zazwyczaj jadasz (sztuki, kromki).

Bułka kajzerka (60 g): 178 kcal

Bułka grahamka (90 g): 236 kcal

Chleb żytni razowy (kromka, 35 g): 79 kcal

Bagietka (1/2 sztuki, 70 g): 186 kcal

Chleb chrupki żytni (kromka, 7 g): 25 kcal

Chleb pszenny jasny (kromka, 25 g): 65 kcal

