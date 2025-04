Ile kalorii ma nektarynka? Czy można jeść nektaryny na diecie odchudzającej?

Nektarynka ma 43 kcal/ 100 g. Średnia nektarynka waży ok. 130 g, a bez pestki jej masa to ok. 115 g. Pojedyncza nektaryna dostarcza więc ok. 50 kcal/sztukę. Nektarynki są niskokaloryczne i można jeść je w diecie odchudzającej bez przeciwwskazań. Poza kaloriami nektaryny dostarczają witaminę A, kwas foliowy, potas i inne wartościowe składniki.