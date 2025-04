Wiele diet odchudzających opiera się na ograniczaniu liczby spożywanych kalorii. Dieta 1000, 1200 czy 1400 kcal ma bowiem doskonałe zastosowanie - sprawia, że spalamy więcej kalorii, niż ich dostarczamy wraz z pożywieniem. Ujemny bilans energetyczny owocuje zaś spadkiem wagi ciała.

Podobnie sytuacja wygląda z treningiem. W związku z tym, że kalorie to jednostki energii, ich zużywanie ściśle wiąże się z wysiłkiem fizycznym. Aby zmierzyć ilość spalonych kcal niemal wszystkie maszyny do ćwiczeń kardio zostały wyposażone w specjalny licznik, który to monitoruje (z uwagi na obciążenie, trudność i prędkość wykonywanego ćwiczenia). Taki trening połączony z niskoenergetyczną dietą sprawia, że chudniemy (bowiem bilans energetyczny z dodatniego zmienia się na ujemny).

Ile trzeba wysiłku, by schudnąć 1 kilogram?

Pewnie nieraz zastanawiałaś się nad tym, wertując tablice kaloryczne czy wytrwale trenując na siłowni. Oto odpowiedź:

Przyjęto, że 1 kg masy ciała to 7000 spalonych kalorii.

Dzienne zapotrzebowanie energetyczne organizmu wynosi około 2000 kcal. Najprostszym sposobem na wyliczenie kaloryczności diety redukcyjnej jest odjęcie 1000 kcal od całkowitego zapotrzebowania energetycznego.

Teoretycznie, jeśli przez 7 dni tygodnia będziemy dostarczać o 1000 kcal mniej, to efektem będzie utrata 1 kg.

Dieta redukcyjna powinna być oparta na zasadach zdrowego odżywiania, składać się z 5 posiłków dziennie. Nie należy zapominać o piciu 2 l wody dziennie, a także aktywności fizycznej. Jednak należy pamiętać, że tempo odchudzania jest zależne od wielu czynników np. stanu zdrowia, pracy hormonów, witaminy D i innych.

Optymalne i przede wszystkim zdrowe (bez efektu jojo) tracenie na wadze wynosi od 0,5 kg -do1 kg/tydzień.

