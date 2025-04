Herbata jest niskokaloryczna, a wręcz dietetyczna! Kalorie w herbacie mocno podbijają jednak słodkie dodatki (nie tylko cukier). Jeśli zależy ci na utrzymaniu niskiej kaloryczności herbaty, nie dodawaj do niej cukru, miodu i syropów smakowych.

Reklama

Spis treści:

Herbata i kawa bez cukru nie dostarczają kalorii. Filiżanka herbaty ma równe 0 kcal. Wystarczy jednak dodatek mleka, cukru, czy syropu smakowego, by kaloryczność znacząco wzrosła. Często dodajesz nie jeden, a kilka takich dodatków. To dzięki nim herbata może zamienić się w bombę kaloryczną. Uważaj szczególnie na wszystkie „zimowe” i „jesienne herbaty". Często są przepełnione kalorycznymi dodatkami.

Jeśli w ciągu dnia wypijesz kilka takich wzbogaconych herbat, może się okazać, że spożyłaś ilość kalorii, jaka znajduje się w sporym obiedzie. Herbata z miodem, suszonymi owocami i syropem malinowym jest jak deser, ale jednocześnie wciąż pozostaje płynna, przez co w niewielkim stopniu zmniejsza głód.

Kaloryczność herbaty zależy od:

dodatku cukru,

dodatku miodu,

dodatku mleka i jego rodzaju,

dodatku syropów smakowych (np. malinowego).

Ile kcal ma herbata czarna?



W 100 g liściastej czarnej herbaty jest zaledwie kilka kalorii. Napar z herbaty czarnej to więc ok. 0 kcal/ 100 ml. 0 kcal jest w czarnej herbacie liściastej, a także takiej zaparzonej z torebki. Czarną herbatę pod względem kaloryczności możesz pić bez limitów.

Ile kcal ma herbata zielona i matcha?



Liściasta zielona herbata także nie dostarcza kalorii, podobnie jak herbata czarna. Zielona herbata na odchudzanie to wręcz składnik wspierający utratę tkanki tłuszczowej. Nie musisz wliczać zielonej herbaty liściastej i zielonej herbaty w torebkach do dziennego bilansu kalorycznego.

Herbata matcha, czyli sproszkowana zielona herbata instant dostarcza już więcej kcal, bo ma ok. 300 kcal/100 g. Do jednej filiżanki napoju wykorzystuje się jednak tylko ok. łyżkę: matcha też jest niskokaloryczna. Łyżeczka herbaty matcha to ok. 5 g i 15 kcal, to dalej niezwykle niska kaloryczność. Jeśli z herbaty matcha robisz matcha latte, czyli łączysz proszek z zielonej herbaty z mlekiem, musisz doliczyć też kaloryczność porcji mleka. Szklanka niesłodzonej herbaty matcha to ok. 100 kcal.

fot. Herbata matcha latte/ Adobe Stock, Grafvision

Ile kcal ma herbata czerwona?



Herbata czerwona ma niewielką kaloryczność bliską 0 kcal w przeliczeniu na porcję naparu. Tak jak w przypadku liściastej herbaty zielonej lub herbaty czarnej, nie wliczaj jej do bilansu kalorycznego i nie wpisuj w aplikację do liczenia kalorii.

Ile kcal ma herbata biała?



Herbata biała liściasta ma kaloryczność bliską 0 kcal/ 100 ml naparu. Nawet smakowe białe herbaty nie dostarczają kalorii. Do ich stworzenia wykorzystuje się jedynie aromaty, które dodawane są w śladowych ilościach niewpływających na kaloryczność.

Ile kcal ma herbata owocowa i smakowa?



Kaloryczność herbat owocowych liściastych też jest niewielka. Szklanka herbaty owocowej to ok. 2 kcal. Wszystko zależy jednak od dokładnego składu herbaty. Upewnij się, że nie dodano do niej cukru.

Herbaty owocowe można kupić też w wersji rozpuszczalnej. To jednak prawie sam cukier i aromaty, nie ma ona wiele wspólnego z prawdziwą herbatą o prozdrowotnych właściwościach. Łyżka owocowej herbaty granulowanej to prawie sam cukier, 10 g dostarcza 40 kcal.

Ile kcal ma yerba mate?

Yerba mate to najbardziej kaloryczna z herbat liściastych także z uwagi na to, że wykorzystuje się najwięcej liści do stworzenia naparu. Specjalną tykwę do yerba mate zalewa się wrzątkiem kilka razy. Pojedyncza porcja yerba mate ma ok. 10-15 kcal. W praktyce przyjmujesz tych kalorii pewnie mniej, ponieważ nie zjadasz liści, a nie wszystkie substancje wpływające na kaloryczność przechodzą do naparu. Kalorycznością yerba mate też nie warto się przejmować i nie trzeba uwzględniać jej w dziennym bilansie kalorii.

Ile kcal ma herbata ziołowa?



Herbaty ziołowe na ogół mają kaloryczność zbliżoną do 0. Jeśli przygotujesz bardzo mocny napar ziołowy, może przejść do niego trochę składników odżywczych, a kaloryczność też nieznacznie się zwiększy. W praktyce herbata ziołowa może osiągnąć kaloryczność maksymalnie kilkunastu kalorii w 100 ml. Wyjątkiem są napary ze słodkich owoców (szczególnie tych suszonych).

Ile kcal ma herbata w kapsułkach do ekspresu?



Przygotowujesz herbatę w kapsułkach z ekspresu? Musisz liczyć się z jej wyższą kalorycznością. Wiele kapsułek z herbatą zawiera jedynie susz do przygotowania naparu, który będzie miał 0 kcal. Niektóre z nich zawierają już jednak cukier, a nawet mleko w proszku, które podbijają kaloryczność.

Z 1 kapsułki herbaty chai latte powstanie napój o kaloryczności 89 kcal/ porcję, to już sporo!

Ile kcal ma mrożona herbata?



Mrożona herbata może mieć 0, ale nawet kilkaset kcal w porcji. Jeśli przygotowujesz mrożoną herbatę z naparu liści herbacianych, twój wyrób będzie miał 0 kcal/porcję. Dodaj do mrożonej herbaty cytrynę lub inne owoce, a kaloryczność nie zwiększy się znacznie. Jeśli do mrożonej herbaty dodajesz też cukier lub miód, każda łyżka podbija kaloryczność o ok. 40 kcal.

Gotowa herbata mrożona, którą możesz zakupić w marketach, dostarcza ok. 20 kcal/100 ml. Mała butelka 500 ml to 100 kcal.

Nie każda herbata z dodatkami jest kaloryczna. Istnieje wiele przepisów na dietetyczne zimowe herbaty, które korzystają ze smakowych dodatków, a nie podbijają wcale kalorii. Do dietetycznej herbaty dodawaj śmiało:

plastry cytryny i sok z cytryny,

limonki i sok z limonek,

kawałki pigwy,

bogatą w witaminę C dziką różę,

mrożone maliny,

trawę cytrynową,

gałązki rozmarynu,

grejpfruty i sok z grejpfrutów,

cynamon,

goździki,

imbir,

gwiazdki anyżu,

pomarańcze, skórkę pomarańczową i sok z pomarańczy.

Herbatę możesz słodzić też niskokalorycznym erytrolem lub ksylitolem.

Jeśli chcesz policzyć ile kalorii ma twoja herbata, zrobisz to w prosty sposób. Do naparu herbacianego, który ma ok. 0 kcal, dolicz dodatki:

Łyżeczka cukru (5 g) to 20 kcal, a łyżka cukru do herbaty (10 g) to 40 kcal.

(5 g) to 20 kcal, a łyżka cukru do herbaty (10 g) to 40 kcal. Płaska łyżeczka miodu (12 g) to 40 kcal, a łyżka miodu do herbaty (25 g) to już 81 kcal.

(12 g) to 40 kcal, a łyżka miodu do herbaty (25 g) to już 81 kcal. Łyżka naturalnego syropu malinowego do herbaty to ok. 25 kcal.

100 ml mleka 3,2% to 42 kcal.

to 42 kcal. Łyżka soku z cytryny (6 g) to zaledwie 2 kcal.

(6 g) to zaledwie 2 kcal. Łyżka syropu amaretto/pomarańczowego/karmelowego: 32 kcal.

Zobacz, ile kalorii mają różne skomponowane herbaty:

Szklanka herbaty czarnej, zielonej, czerwone, białej bez cukru (250 ml): 0 kcal.

Szklanka herbaty malinowej , z hibiskusa bez cukru (150 ml): 5 kcal.

, z hibiskusa bez cukru (150 ml): 5 kcal. Szklanka herbaty z łyżeczką cukru: 20 kcal.

Szklanka herbaty z 2 łyżeczkami cukru: 60 kcal.

Szklanka herbaty z 3 łyżeczkami cukru: 80 kcal.

Szklanka herbaty z łyżką miodu: 90 kcal.

fot. Herbata z łyżką miodu ma ok. 90 kcal/ Adobe Stock, katekrsk

Jeśli w ciągu dnia wypijesz:

2 herbaty (każda słodzona 2 łyżeczkami cukru),

kawę latte bez cukru,

kawę smakową z bitą śmietaną i syropem,

to łącznie dostarczysz dodatkowe 600 kcal! Zwróć na to uwagę w trakcie kolejnego spotkania z przyjaciółkami w kawiarni.

Herbata to doskonały napój na odchudzanie! Sam napar herbaciany nie dostarcza kalorii, a jest miłym i smacznym dodatkiem, który możesz wypić w każdym momencie dnia. Jeśli zależy ci na niskiej kaloryczności diety, nie dodawaj do herbaty kalorycznych dodatków: syropów, miodu i cukru.

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 14.09.2018 przez Barbarę Dąbrowską.

Reklama

Czytaj także:

Jak przestać jeść słodycze? Sprawdzone porady i jadłospis na cukrowy odwyk

Kawa z cytryną na odchudzanie i nie tylko - czy nowy trend ma sens?

Czy woda gazowana jest zdrowa? Nie każdy powinien ją pić