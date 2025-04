Ile kalorii ma jajecznica z 2 jajek? Dużo zależy od sposobu przygotowania

Jajecznica z 2 jajek na maśle ma 168 kcal. Kaloryczność jajecznicy zależy od sposobu jej przygotowania i wielkości jajek. Średniej wielkości jajko ma ok. 65 kcal, więc same jajka dostarczają w jajecznicy z 2 jaj ok. 130 kcal, reszta to wykorzystane dodatki. Sprawdź jak robić niskokaloryczną, dietetyczną jajecznicę.