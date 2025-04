Ile kalorii ma małe jabłko? Czy jabłka są dobre na odchudzanie?

Średnie jabłko ma ok. 90 kcal i waży 180 g. 100 g jabłek dostarcza ok. 50 kcal. Więcej kalorii ma jabłko suszone, bo ok. 256 kcal w 100 g. Kaloryczność jabłek zależy od ich masy, gatunku i zawartości wody. Jabłka są niskokaloryczne i dobre na odchudzanie. Można jeść je na diecie, choć nie powinno się przesadzać ze spożyciem jabłek suszonych i soku jabłkowego.