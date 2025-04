Klasyczny banan średniej wielkości ma 107 kcal i waży 120 g. Ta prosta odpowiedź nie wyczerpuje jednak tematu kaloryczności bananów. Przy okazji warto wspomnieć o tym, jak obliczać kaloryczność bananów, ile węglowodanów ma średni banan i czy stopień dojrzałości bananów wpływa na zawartość kcal. Poznaj odpowiedzi na te i inne pytania związane z kaloriami w bananach.

Średni banan waży ok. 120 kcal i ma ok. 107 kcal. Nie oznacza to jednak, że każdy banan dostarcza dokładnie tyle samo kalorii. Kaloryczność banana zależy od:

masy owocu,

rodzaju (gatunku) bananów,

zawartości wody.

Banana powinnaś zważyć dopiero po obraniu. Kaloryczność twojego banana może różnić się od klasycznego owocu, ważącego dokładnie 120 g. Jeśli dokładnie liczysz kalorie, przelicz kaloryczność konkretnego banana, którego zamierzasz wykorzystać do przygotowania posiłku. Banany są dość kaloryczne, więc różnice w masie o kilkadziesiąt gram, będą mieć znaczenie w ogólnej kaloryczności diety.

Liczenie kalorii banana krok po kroku:

Obierz banana i odetnij niejadalne części (np. końcówki), jeśli ich nie jesz.

Połóż banana na wyskalowanej wadze i odczytaj jego masę.

Za pomocą proporcji, przelicz kaloryczność banana. W przykładowych obliczeniach przyjęłyśmy, że masa banana, którego kaloryczność chcemy policzyć, wynosi 150 g.

100 g banana — dostarcza 89 kcal

(masa twojego banana, np. 150 g) — dostarcza X kcal (kaloryczność twojego banana)

100 g x X kcal = 89 kcal x 150 g

X kcal (kaloryczność twojego banana) = 133,5 kcal

Obliczenia te są proste, ale zamiast liczyć kalorie ręcznie, możesz skorzystać z jednej z popularnych darmowych aplikacji do liczenia kalorii.

Banany są dość kaloryczne, jeśli porównasz je z innymi owocami. Sycą jednak znacznie bardziej niż większość owoców, możesz jeść je więc na diecie odchudzającej bez obaw, jeśli zachowasz umiar.

Tyle samo kalorii, co jeden średni banan (120 g) mają na przykład:

2 małe jabłka (210 g),

400 g malin,

pasek gorzkiej czekolady (20 g),

małe opakowanie jogurtu naturalnego (180 g),

szklanka mleka 2% (225 ml),

duża kromka pszennego chleba (37 g),

plaster sera gouda (30 g),

mała garść migdałów (18 g).

Banan składa się głównie z węglowodanów. 1 średni banan (120 g) ma ok. 27,5 g węglowodanów. Dokładny rozkład typu węglowodanów w bananie zależy od:

jego stopnia dojrzałości,

jego ewentualnego przetworzenia,

typu i gatunku banana.

W klasycznym bananie węglowodany (27,5 g) to:

5,9 g glukozy,

5,8 g fruktozy,

2,9 g sacharozy,

6,5 g skrobi,

ok. 3 g błonnika (w tym skrobia oporna).

Dokładny rozkład węglowodanów bardzo zmienia się jednak w zależności od stopnia dojrzałości banana.

fot. Banany dojrzałe i niedojrzałe/ Adobe Stock, Diana

Dojrzałe banany są słodkie i wydaje się, że mają więcej kalorii. Nie jest to jednak prawda. Banany zielone i banany bardzo dojrzałe, wręcz brązowe, cechują się bardzo podobną kalorycznością.

Jedyne różnice w kaloryczności między zielonymi a dojrzałymi bananami, mogą wynikać z nieznacznie większej ilości skrobi opornej w zielonych bananach, która jest niestrawnym błonnikiem i pożywką dla bakterii jelitowych. To jednak naprawdę nieznaczna różnica, kilku, może kilkudziesięciu kalorii na owoc.

W bananach w trakcie dojrzewania zmienia się za to rozkład cukrów. Zielone banany mają więcej skrobi, która jest węglowodanem złożonym, nie smakuje więc słodko, ale w organizmie rozkłada się na cukry proste. Zielone banany mają przez to niższy indeks glikemiczny.

Banany dojrzałe, z brązowymi plamami lub całkiem brązowe, mają w składzie więcej cukrów prostych: fruktozy, glukozy i sacharozy. Kaloryczność pozostaje ta sama, ale cukry proste są szybciej przyswajalne i wchłanialne. Z tego powodu im bardziej dojrzałe banany, tym wyższy indeks glikemiczny. To cukry odpowiadają też za słodki smak bananów.

Z tego samego powodu banany zielone należą do owoców polecanych przy cukrzycy, mogą też pojawić się w diecie w stanie przedcukrzycowym. Banany bardzo dojrzałe, wręcz brązowe, są za to szybkim źródłem łatwoprzyswajalnej energii. To dobry element posiłków przedtreningowych, idealna przekąska dla sportowców w trakcie długiego treningu, albo składnik naturalnych lodów.

