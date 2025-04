Jeśli chcesz schudnąć szybko, koniecznie ustal odpowiednią kaloryczność jadłospisu. Dieta powinna zapewniać podstawowe potrzeby twojemu organizmowi, ale jednocześnie zależy ci przecież na spalaniu tłuszczu. Dobranie odpowiedniej kaloryczności to prawdziwa sztuka.

Spis treści:

Szybkie schudnięcie, jest stosunkowo proste: musisz bardzo ograniczyć podaż kalorii, a organizm zacznie czerpać z rezerw. Najskuteczniejsze w szybkim schudnięciu są przez to wszystkie diety bardzo niskokaloryczne. Nic dziwnego, że ogromną popularnością cieszy się np. dieta Dąbrowskiej, dieta kefirowa, dieta sokowa i wiele innych monodiet.

O wiele trudniejsze jest jednak trwałe schudnięcie. Jeśli zależy ci na tym, by utrzymać wypracowane efekty, musisz zmienić cały model żywienia, który doprowadził cię do momentu nadwagi lub otyłości.

Zakładamy, że nie zależy ci jedynie na szybkim schudnięciu, ale chciałabyś też utrzymać uzyskaną masę ciała, prawda? Nie decyduj się na żadne diety oczyszczające, monodiety i dietę 1000 kcal, które obiecują niesamowite efekty. Postaw raczej na jadłospis o dopasowanej kaloryczności.

Na pytanie „Ile kalorii jeść dziennie, żeby szybko schudnąć?” nie da się udzielić uniwersalnej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego:

ile ważysz,

ile masz lat,

jaki jest twój wzrost,

czy masz dużo mięśni,

jaka jest twoja aktywność fizyczna,

gdzie pracujesz lub spędzasz większość dnia,

ile chcesz schudnąć,

czy na coś chorujesz,

czy stosowałaś kiedyś dietę odchudzającą?

To wiele pytań, które zadaje się przy określaniu odpowiedniej kaloryczności jadłospisu. Ustalanie kaloryczności to sztuka, która wymaga trochę doświadczenia. Choć dostępne są do tego wzory matematyczne, nie zawsze się sprawdzają.

Jeśli schudnięcie lub dobranie odpowiedniej kaloryczności jest dla ciebie bardzo ważne, skontaktuj się z doświadczonym dietetykiem. Jeśli masz zamiar korzystać z diety pudełkowej, skorzystaj z doradztwa, które zazwyczaj jest oferowane przez firmy kateringowe w pakiecie.

Możesz też sama ustalić kaloryczność swojego jadłospisu, ale licz się z tym, że być może trzeba będzie ją dostosować, jeśli nie zobaczysz efektów. Pokażemy ci, jak to zrobić krok po kroku.

Krok 1: Ustal podstawową przemianę materii

Zacznij od obliczenia podstawowej przemiany materii (PPM), czyli wartości, która wskazuje, ile kalorii zużywasz, jeśli nic nie robisz.

Krok 2: Ustal całkowitą przemianę materii uwzględniając aktywność fizyczną

Oblicz ile kalorii spalasz dziennie. Musisz uwzględnić tu wskaźnik aktywności fizycznej PAL. To kaloryczność twojej diety do podtrzymania obecnej masy ciała. Jeśli chcesz chudnąć, musisz jeść mniej.

Krok 3: Oblicz deficyt kaloryczny

Deficyt kaloryczny pozwoli ci na ustalenie, ile kalorii odjąć od dziennego zapotrzebowania. Przeczytaj nasz artykuł o ustalaniu deficytu kalorycznego i wybierz swój zakres. Jeśli naprawdę chcesz schudnąć jak najszybciej, wybierz wyższy deficyt kaloryczny.

Krok 4: Ustal kaloryczność jadłospisu

Ostatni krok to odjęcie deficytu od całkowitej przemiany materii. Uzyskasz w ten sposób kaloryczność jadłospisu, który powinnaś stosować.

Ustaliłaś już kaloryczność jadłospisu, teraz pozostaje najważniejszy element chudnięcia: przestrzeganie kaloryczności diety redukcyjnej.

Możesz zdecydować się na kilka opcji:

Stosować dietę pudełkową o obliczonej kaloryczności. Minusem jest zazwyczaj jej cena.

Kontrolować samodzielnie kaloryczność diety, np. przy pomocy aplikacji do liczenia kalorii.

Skorzystać z jednego z gotowych jadłospisów przygotowanych przez nas, z obliczoną kalorycznością.

Jadłospisy na szybkie chudnięcie o określonej kaloryczności

Przygotowałyśmy wiele jadłospisów o różnorodnej kaloryczności, które możesz wykorzystać jako bazę swojej diety odchudzającej. Śmiało wymieniaj niektóre posiłki i produkty na inne ulubione. Możesz też wybrać dietę o kaloryczności niższej niż wymagana i dodać drobną przekąskę na własną rękę. Do wyboru masz jadłospisy:

Stosuj się do wskazówek jadłospisu, prowadź dzienniczek żywieniowy i bądź cierpliwa. Efekty zauważysz najszybciej w postaci luźniejszych spodni.

