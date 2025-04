Wykorzystanie fusów po kawie w kuchni nie jest nowością. Już dodaje się je czasami do wypieków czy marynat. Używanie tych resztek jest sposobem na ponowne zużycie odpadków, a więc wpisuje się w koncepcję zero waste. Ze względu na to, że kawa jest jednym z najpopularniejszych napojów na świecie, to fusy po niej stanowią ogromną ilość śmieci produkowanych przez ludzi. Potrzeba ich ponownego zużycia motywuje naukowców do szukania pomysłów na ich zastosowanie.

Reklama

Niektóre osoby traktują fusy z kawy jako środek na odchudzanie. Istnieją niewielkie badania, które wskazują, że te odpadki po kawie mają potencjalnie korzystny wpływ na zdrowie, ale potrzeba więcej wniosków, żeby można było polecać ten naturalny środek.

Ile można jeść fusów z kawy dziennie?

Dopóki nie będzie długofalowych badań z udziałem ludzi dotyczących spożycia fusów z kawy, wydaje się, że najlepiej powstrzymać się od regularnego ich jedzenia. Jednak jeśli ktoś chciałby spróbować, to można jeść nie więcej niż 1-2 łyżeczki tych resztek po kawie dziennie.

Taka ilość dodana do jedzenia nie powinna szkodzić. Jedna łyżka fusów z kawy zawiera ilość kofeiny zbliżoną do jednego espresso, dlatego spożycie za dużej ilości mogłoby doprowadzić do przedawkowania kofeiny. Stosowanie fusów z kawy do jedzenia może się wiązać z innymi skutkami ubocznymi, jak podrażnienia żołądka czy wzrost cholesterolu spowodowany zawartością diterpenów w kawie. Nie powinny ich jeść osoby z wrzodami żołądka, refluksem, chorobami zapalnymi dróg pokarmowych.

Czy jedzenie fusów z kawy przyspiesza metabolizm?

Istnieje niewiele badań, które wskazują na pozytywny wpływ fusów z kawy na zdrowie metaboliczne i masę ciała. Przykładem jest praca naukowców z Australii opublikowana w naukowym piśmie The FASEB Journal. W badaniu na szczurach badacze dodali w pewnym momencie fusy po kawie (było to 5% pokarmu zwierząt) do bogatej w tłuszcze i węglowodany diety.

W rezultacie u zwierząt zauważono po kilku tygodniach zmniejszone parametry takie jak masa ciała, tłuszcz brzuszny, całkowita masa tłuszczu w ciele, skurczowe ciśnienie krwi oraz stężenie trójglicerydów. Poprawiła się też tolerancja glukozy oraz praca serca i wątroby. Wyniki są obiecujące, jednak ogólnie jest za mało prac na ten temat, aby polecać spożywanie fusów.

Fusy z kawy a metabolizm – badania na temat kofeiny

Jedzenie fusów po kawie teoretycznie może poprawiać metabolizm tłuszczów i glukozy podobnie jak kawa, co wynika z obecności kofeiny. Ten wpływ jest jednak bardzo znikomy, a jednocześnie nie jest wskazane spożycie zbyt dużej ilości resztek po kawie. Jeżeli chcemy poprawić metabolizm, sięgnijmy po prostu po kawę, a najlepiej wybierzmy sport, odpowiednią ilość białka w diecie oraz picie wody.

Można się odwołać do badań na temat kawy, ponieważ fusy mają podobny skład chemiczny. Przykładem jest praca w piśmie Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, w której wskazano, że podawanie kofeiny przez 21 dni gryzoniom skutecznie zmniejszyło tkankę tłuszczową poprzez wpływ na metabolizm tłuszczów.

Inne źródła potwierdzają, że kofeina może poprawiać przemianę materii, poprzez rozkładanie tłuszczu i proces termogenezy (czyli wytwarzania ciepła w organizmie, co przyspiesza zużywanie energii).

Dodatkowo fusy zawierają nierozpuszczalny błonnik, który może poprawiać funkcjonowanie jelit, przedłużać uczucie sytości oraz spowalniać wchłanianie glukozy we krwi. Być może ten surowiec w przyszłości będzie chętniej wykorzystywany w kuchni, na razie jednak pozostaje w sferze ciekawostek.

Źródła:

Acheson KJ, Zahorska-Markiewicz B, Pittet P, Anantharaman K, Jéquier E. Caffeine and coffee: their influence on metabolic rate and substrate utilization in normal weight and obese individuals. Am J Clin Nutr. 1980 May;33(5):989-97. doi: 10.1093/ajcn/33.5.989,

Conger SA, Tuthill LM, Millard-Stafford ML. Does Caffeine Increase Fat Metabolism? A Systematic Review and Meta-Analysis. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2022 Dec 10;33(2):112-120. doi: 10.1123/ijsnem.2022-0131,

Bhandarkar NS et al., Modulation of gut microbiota by spent coffee grounds attenuates diet-induced metabolic syndrome in rats. FASEB J. 2020 Mar;34(3):4783-4797. doi: 10.1096/fj.201902416RR. Epub 2020 Feb 10. PMID: 32039529,

Norma Julieta Salazar-López et al., Health Benefits of Spent Coffee Grounds, doi.org/10.1002/9781119534167.ch11,

Modulation of gut microbiota by spent coffee grounds attenuates diet-induced metabolic syndrome in rats, FASEB Journal, doi.org/10.1096/fj.201902416RR

Czytaj także: